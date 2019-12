Mitten in Puchheim

Folter und ein gesunder Appetit schließen sich nicht unbedingt aus, wie ein Besuch einer Veranstaltung in Puchheim zeigt

Wenn man im Wirtshaus Platz nimmt, bietet es sich an, erst einmal ein Bier zu ordern. Auch bei einer Infoveranstaltung wie dem Gesprächskreis des FDP-Kreisverbands. Etwa 20 Parteimitglieder und Interessierte haben in den kleinen Raum der Puchheimer Bürgerstuben gefunden. Es ist regelrecht gemütlich, inmitten von Holzvertäfelung und Holzmöbeln.

Bis eine Halbe gezapft und gebracht ist, verstreichen etwa drei Minuten. Sollte man die am Eingang aufgestellten Banner in Signalgelb übersehen haben, ist nun die ideale Zeit, um zu fragen, worum es in den nächsten Stunden gehen soll. Um's heitere Beisammensein, um die FDP oder gar um Leben und Tod? Dann kann der Nachbar antworten: Zwei Referenten, Sabine Wagner-Rauh und Mark-Oliver Fischer von Amnesty International werden über Menschenrechtsverletzungen sprechen.

Nun könnte man meinen, es gäbe, während man sich Schnitzel oder Flammkuchen einverleibt, ein besseres Thema als die Erläuterung von Folterpraktiken und Hungerstreiks. Aber die Zuhörer lassen sich den Appetit nicht verderben, der unerträglich sein muss, schließlich dauert es bis Veranstaltungsende mindestens 60 Minuten: In den Bürgerstuben wird während der Vorträge rege bestellt, rege serviert. Herrscht unter den Gästen eigentlich beklommenes Schweigen ob des ernsten Themas, dauert es nicht lange, bis die Bedienung fragt: "Wohin kommen die Garnelenspieße?" "Bei wem war das Radler?" Wie können sie mit Taktgefühl servieren?

Die Referenten von Amnesty versuchen zu helfen und geben von ihrer Redezeit ab. Es pendelt sich ein simples System ein: zehnsekündige Bestell- und Servierpausen im Zehnminutentakt. Zwischendurch ist Ruhe, man lauscht und nippt am Bier. Gelegentlich quietscht jemand mit der Gabel. Am Ende sind alle zufrieden - ein wenig aufgeklärt und satt obendrein. Es bleibt nur eine Frage: Wann findet eine Infoveranstaltung zum Thema "Politisch korrektes Schmausen" statt?