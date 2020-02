Lebensmittel begleiten natürlich jeden Menschen tagtäglich, schließlich sind sie schlicht die Mittel zum Leben. Für Elisabeth Weller gilt dies in einem ungewöhnlichen Maß noch mehr. Sie waren nicht nur zum Essen da. Ihre Eltern betrieben in dem heimatlichen Dorf in Franken einen Lebensmittelladen. "Mit sechs Jahren habe ich schon die Regale aufgefüllt", erinnert sie sich und fühlte sich viel später für ein wichtiges Ehrenamt geradezu "prädestiniert". Da waren die eigenen beiden Kinder dann groß genug, dass sie sich wieder auch außerhalb der Familie einbringen wollte und konnte. So stieß sie in ihrer Wahlheimat Puchheim zu einer Einrichtung, die Lebensmittel kurz vor Ablauf des Verfallsdatums vor dem Wegwerfen rettet und an Bedürftige abgibt: die Tafel, eine Einrichtung, die die Bürgerstiftung für den Landkreis in verschiedenen Orten anbietet. Die vergangenen sechs von insgesamt 16 Jahren hatte Weller dann die Leitung inne von den drei Tafelläden für Fürstenfeldbruck, Maisach-Olching und Puchheim-Eichenau. Dieses Amt hat die Puchheimerin nun abgegeben. Beim Jahresempfang der Stiftung wurde sie für ihr Engagement gewürdigt.

Was die 62-Jährige geleistet hat, skizzierte Vorsitzende Dorothee von Bary in ihrer Laudatio auf die scheidende Vorstandskollegin. Die Tafeln seien unter ihrer Ägide mit neuer Technik ausgestattet worden, verfügten über eine neue Ausstattung und auf Jahre hinaus taugliche Autos. Aber die Leistung krönt wohl erst ein besonderes Durchhaltevermögen: Weller habe sich durch "Bürokratiemonster" durchgebissen und diese allen Mitstreiterinnen "mundgerecht" aufbereitet, blieb von Bary gewissermaßen in der Bildersprache des ehrenamtlichen Wirkungskreises.

Und auch die Gewürdigte wusste in ihrer Abschiedsrede Nahrhaftes hinzuzufügen. Die Tafel habe sie vom Sinn her schon immer begleitet, beschied Weller den geladenen Gästen aus den Reihen der Bürgerstiftung. Denn "bei uns kam immer das Übriggebliebene auf den Tisch", erinnerte sie an eine Kindheit, die von Eltern der Kriegsgeneration geprägt war. Und was folgte, kennt jeder, der in dieser Zeit groß geworden ist: "Meine Mutter nahm das mit dem Schimmel nicht so genau. Der wurde einfach weggeschnitten." Auch im künftigen Schwerpunkt ihres Lebens wird sie aus ihren Erfahrungen schöpfen können. Weller will nun mehr Zeit für ihre Enkel haben. Und die können beim ersten Spielprojekt dann von der lebenslangen Affinität zur Lebensmittelbranche ihrer Großmutter spielerisch profitieren: "Ich richte ihnen gerade einen Kaufladen ein."