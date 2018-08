21. August 2018, 21:50 Uhr Mitten in Olching Krieg der Welten

Manchmal haben Missverständnisse schwerwiegende Folgen. Und manchmal löst sich schnell alles in Lachen auf. So wie neulich in Olching

Kolumne von Julia Bergmann

Kommunikation ist störanfällig. Um das zu beweisen, braucht es weder das berüchtigte Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun, noch die fünf Axiome der Kommunikation von Paul Watzlawik. Alles, was es dazu bedarf, ist eine Paar- oder überhaupt irgendeine Art von Beziehung. Denn wo geredet wird, lauern auch Missverständnisse. Diese sind unter Freunden oder Ehepartnern im besten Fall schnell ausgeräumt. Doch selbst wenn nicht, ist ihre Tragweite global betrachtet meist überschaubar.

Im Medienbetrieb sieht das ganz anders aus. Man denke nur zurück an die Erstausstrahlung des Hörspiels "Krieg der Welten" im US-Radio 1938. Viele derer, die den Anfang der Sendung verpasst hatten, glaubten, es handle sich bei der fiktiven Reportage um ein reales Nachrichtenstück. Sie waren sicher, dass die Erde tatsächlich von Außerirdischen angegriffen wurde und riefen panisch beim Sender an. Die Weltgeschichte hält viele Beispiele für derlei Missverständnisse bereit, aber auch im Olching der Gegenwart ist man nicht davor gefeit.

Dort hatte eine Prüfung des Spielplatzes im Grünanger ergeben, dass ein relativ neues Kombi-Spielgerät marode ist und ersetzt werden muss. Die Mittel dafür sollte der Ferienausschuss freigeben, als SPD-Stadtrat Karl Haschke über einen Satz in der Beschlussvorlage stolperte. Dort hieß es, das Mindestalter für das Gerät liege bei sechs Jahren. Und so wollte Haschke wissen, ob die Stadt noch Regressansprüche gegenüber dem Hersteller geltend machen könne. Stille im Gremium. Dann die Auflösung: Das Mindestalter beziehe sich nicht auf das Gerät, sondern auf seine Nutzer, die Kinder, erklärte Bürgermeister Andreas Magg. Und so zog das Olchinger Missverständnisse keine schwerwiegenden Folgen, sondern nur einige Lacher nach sich. Kaum auszumalen, was andernfalls passieren hätte können: Rechtsstreits mit dem Hersteller, Spielplätze, die aus Haftungsgründen frei von jeglichen Geräten sind, und wütende Eltern, die gegen die Stadt protestieren. Krieg der Welten. Glücklicherweise ist das alles nur Fiktion.