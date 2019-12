Olching zieht angesichts des Fachkräftemangels und der Vergreisung der Gesellschaft den Stecker. Das lässt sich nicht beweisen. Aber bislang hat Bürgermeister Andreas Magg nicht dementiert. Gerüchte besagen, er habe aus der Geschichte gelernt und letztens eigenhändig bei den Bayernwerken die Sicherungen rausgedreht. Dahinter soll der geniale Plan stecken, den Generationenvertrag doch noch zu sichern. Deckname: Ihr Kinderlein kommet!

Wir blicken zunächst zurück auf New York im Jahr 1965. Am 9. November fällt um 17.16 Uhr der Strom aus und die Menschen müssen sich überlegen, was man ohne Fernseher mit dem angebrochenen Abend so anfangen kann. Im Mount Sinai Hospital wird neun Monate später an einem Montag nicht nur ein Kindlein geboren - es sind 28 Säuglinge statt der üblichen elf, im Bellevue Hospital sogar 29. Im Juli 2016 folgt ein weiterer Beleg, dass sich Stromversorgung und Geburtenrate umgekehrt proportional verhalten: Damals feiern fünf Olchinger an einem Tag 70. Geburtstag, tags darauf erneut zwei. Vor 70 Jahren plus neun Monaten gab's zwar keinen Stromausfall. Aber damals kamen viele Männer nach dem Krieg zu ihren Frauen heim - die Wiedersehensfreude war riesig und weder TV noch Handy standen dem Babyboom im Wege.

Ohne solche Effekte müssen sich die Leute an den Hebeln der Macht heute was einfallen lassen, um das wachsende Durchschnittsalter in den Griff zu bekommen. Die Lösung: Im Schwaigfeld, dem Viertel voller Sturm und Drang und junger Familien, fällt an einem Donnerstag Mitte Dezember um 18.40 Uhr der Strom aus und es wird zappenduster. Auf die Minute genau eineinhalb Stunden später (was für ein Zufall!) wird das Licht wieder angeknipst. Natürlich halten sich Whistleblower in diesem Fall diskret zurück. Alle lächeln nur verstohlen und haben sich auf einen märchenhaften Grund für den Blackout und die folgende Stille Nacht geeinigt: ein "Kabelfehler". Soso.