Mitten in Olching

Ein Hahnenkampf ist laut Wikipedia ein Wettbewerb "bei dem zwei Hähne in einer Arena oder auf einem Kampfplatz aufeinander losgelassen werden. Er basiert auf einem natürlichen Aggressionstrieb des Hahns, sich gegenüber seines Artgenossen durchzusetzen". Ergänzt wird der entsprechende Artikel durch die Fotos zweier Hähne, die mit gespreizten Flügeln und ausgefahrenen Klauen aufeinander losgehen.

Nun sind diese Art Kämpfe in Deutschland verboten. Dennoch ist hier der ein oder andere Kampfplatz zu finden. So zum Beispiel im Olchinger Rathaus, zweites Obergeschoss, offiziell als "Sitzungssaal" ausgeschildert. Die Arena bildet sich aus mehreren Tischen, die zu einem weiten Kreis angeordnet sind. Dort nehmen die Kämpfer, auch bekannt als Stadträte, regelmäßig ihre Sitze ein. Zuschauer finden auf einer Tribüne über dem Saal Platz. Von dort haben sie einen guten Überblick, wenn mal wieder ein Hahnenkampf in der Arena ausgefochten wird.

So auch vor kurzem. Kontrahenten: Alfred Münch (SPD) und Ewald Zachmann (FWO). Auslöser für den Ausbruch des Kampfgeistes war die Debatte über eine zentrale Silvesterlasershow. Den Eröffnungsangriff startet Energie- und Umweltreferent Münch. Mit, natürlich nur im übertragenen Sinne, ausgefahrenen Klauen geht er auf Zachmann los. Wie er das Vorhaben nicht unterstützen könne, wo er sich doch immer beklage, wenn im Schwaigfeld Müll herumläge. "Was ist das für eine Haltung?" Zachmann kontert, landet einen Seitenhieb: Als Energiereferent hätte Münch doch schon längst etwas unternehmen können. "So rum sieht es doch aus!"

Münch wehrt den Angriff ab: "Das diskutieren wir nicht jetzt. Und ich schwöre Ihnen, ich werde Ihnen an Neujahr die Bilder machen und die Bilder bringen und Ihnen die Bilder vorhalten, wie diese Stadt aussieht." Zachmann zischt zurück, schließlich hacken beide lautstark aufeinander ein. Es endet schließlich mit einem entnervten Ausruf von Ingrid Jaschke, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Mit verdrehten Augen stöhnt sie in Richtung Münch und Zachmann: "Macht doch nicht solche Hahnenkämpfe!"