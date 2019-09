Tomas Bauer, 72, will in Olching mehr Tempo sehen. Seit 41 Jahren in der Kommunalpolitik tätig, nimmt es der CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat mit jedem jungen Politiker an Quirligkeit auf. Ihm geht alles viel zu langsam. Besonders die Stadtverwaltung fordert er regelmäßig zu mehr "Verwaltungskraft" auf. Seit elf Jahren verfolgen Bauer und seine Partei nachdrücklich eine Aufwertung des Amper- und Kanalufers. Damals habe es schon im Wahlprogramm gestanden. "Das geht nicht voran", klagt er jetzt wieder einmal heftig. 20 Kilometer Amper- und Kanalufer seien durchweg begrünt. Bäume, Büsche und viele Brennnesseln verhindern einen direkten Zugang zum Wasser. Innerhalb des Wohngebietes sei dies schon gar nicht möglich. Da würden Chancen - auch touristische - gleich en gros für die Stadt vertan, ist Bauer fest überzeugt.

Die Menschen sollten im Zusammenspiel mit dem Wasser mehr erleben können. Nein, kein Hochwasser. Die Amper biete viel mehr als Hochwasser. Bauer ist leidenschaftlicher Meeressegler und hätte sicherlich auch Greta Thunberg nach New York schippern können. Auch sonst hält er nichts von Altersträgheit. Denn er ist auch passionierter Radfahrer und tourt durch Graz, Berching oder Roding. Dort verfolgt er aufmerksam, was die Städte und Gemeinden am Wasser so treiben. Regelmäßig bringt er Handyfotos von Ufergestaltungen mit.

In Graz gibt es ein "Erlebnislokal" mitten im Fluss Mur. Vom Ufer erreicht man die Gaststätte über einen Steg. Im oberpfälzischen Berching fand Bauer einen Abenteuerspielplatz, der in die dortige Sulz integriert wurde, und durchweg eine ansehnliche Ufergestaltung. Roding im Landkreis Cham entzückt Einheimische und Gäste mit einem Biergarten am Fluss Regen. Diese aufwendige Animation Bauers sollte in der Amperstadt doch Folgen haben. So schlägt er beim Schiller-Steg den Bau eines Bistros auf einer Plattform im Kanal vor. Im Stadtteil Esting könnte die Amper in den Spielbereich einbezogen werden. Zumal Erlebnisspielplätze in Olching ohnehin Mangelware seien. Bauer fordert Fantasie und Gestaltung von Stadtrat, Bürgermeister und der Rathausverwaltung. Die Verwaltung habe die CSU-Anregungen schon kennengelernt, doch verbindliches Handeln erkenne er noch nicht. Vielleicht sollten die verantwortlichen Rathausmitarbeiter mehr Radfahren, um einen Blick für Olchinger Chancen zu bekommen.