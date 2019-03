4. März 2019, 22:00 Uhr Mitten in Olching Besser als Fernsehen

Stadträte bieten einen unterhaltsamen verbalen Schlagabtausch

Kolumne von Katharina Knaut

Eine Stadtratssitzung auf denselben Abend zu legen, an dem eine neue Folge von Germanys next Topmodel (GNTM) läuft, ist eigentlich eine Zumutung. Einen Donnerstagabend ohne bissigen Konkurrenzkampf auf dem Laufsteg? Ohne Wortgefechte zwischen der aufmüpfigen jungen Rebellin, der rücksichtslosen Abgebrühten und der strengen wohlwollenden "Modelmama" Heidi Klum? Doch es gab einen Lichtblick für all jene, die widerwillig Fernsehsessel gegen Rathausstuhl tauschten: Im Stadtrat Olching bot sich ein Schaulaufen, an dem sich sogar Klums ehrgeizigste Kandidatin (zumindest rhetorisch) noch eine Scheibe abschneiden kann. Schließlich müssen sich auch die Kommunalpolitiker 2020 einem Konkurrenzkampf unterziehen, da schadet es nicht, wenn man sich schon etwas warmläuft.

Natürlich wird der Wettbewerb an diesem Abend nicht auf dem Laufsteg ausgetragen. Lieber wählt man den Weg des verbalen Schlagabtauschs. Konkret geht es um die Beschwerden einer Bürgerin, die Olchings Verkehr und die geplanten Buslinien kritisiert. Als erstes wirft Maximilian Gigl seinen Hut in den Ring, ganz in der Rolle des ehrgeizigen jungen Aufrührers. Der 26 Jahre alte CSU-Bürgermeisterkandidat nutzt die Debatte gleich dazu, das Kernanliegen seines Wahlkampfes zu positionieren: die Sorgen der Einwohner ernster nehmen, mehr Nähe zeigen. Das Publikum honoriert die Darbietung, lauter Applaus schallt von den Zuschauerplätzen.

Ein Aufbegehren, das der Patriarch, Bürgermeister Andreas Magg, nicht hinnehmen kann: "Ich bitte darum, auf Applaus zu verzichten." Dabei galt die Spitze nicht ihm, sondern SPD-Mitglied Alfred Münch. Er schenke, so Gigls Vorwurf, den "Sorgen der Einwohner" zu wenig Gehör. Münch gibt sich als gelassener alter Hase: Nicht jede einzelne Befindlichkeit könne berücksichtigt werden, wenn von einem Projekt tausend profitieren. "Ich bringe das schlicht und einfach zum Ausdruck. Wie Sie das dann einordnen, mit Verlaub, das ist mir wurscht."

Doch dann kommt Joseph Gigl von den Freien Wähler: Er wählt die Rolle des Nüchternen im hitzigen Streit. Nur einen Satz spricht er an diesem Abend: "Ich stelle den Antrag auf Ende der Debatte." Wenig Worte, durchschlagender Erfolg: Lobende Gesten von vielen Seiten. Auch der Bürgermeister quittiert den Antrag mit einem Lächeln: "Ich bitte um Abstimmung." So schnell waren die Hände selten in der Luft. Da lässt Magg noch nicht mal zählen. Wohlwollend sagt er zur Protokollantin: "Sie können schreiben: mit großer Mehrheit." Joseph Gigl ist damit unbestritten der (leider ungekrönte) König des Abends. Das obligatorische Foto, wie es alle erfolgreichen GNTM-Kandidatinnen jede Folge erhalten, bekommt Gigl Senior aber nicht.