30. Juni 2019, 22:17 Uhr Mitten in Mammendorf Kandidatenkür als Event

Bei der Aufstellung ihres Landtagskandidaten kommt die CSU in der Moderne an, mit Musik zur Auflockerung und Hashtags für die sozialen Medien

Kolumne von Heike A. Batzer

Parteiinterne Zusammenkünfte, Kreisversammlungen, Nominierungsveranstaltungen: Das Leben eines Parteigängers wird bisweilen auf eine harte Probe gestellt, denn nicht immer versprechen solcherart Abende pures Vergnügen. Stattdessen muss abgearbeitet werden, was beispielsweise eine dröge Wahl- oder Tagesordnung vorschreibt. Damit das freilich ein bisschen unterhaltsamer vor sich geht, dafür gibt es die jüngere Generation, die den Älteren vorlebt, dass man Spaß und Ernst bestens miteinander verbinden kann.

Und was anderswo längst üblich ist, Musikbegleitung zum Event nämlich, haben jetzt auch die Stafflers bei der CSU eingeführt: Man wolle nicht alles so machen wie immer, sagt Katrin, die Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CSU, und deshalb hat Emanuel, ihr Ehemann und Kreistagsfraktionsvorsitzender, ehemalige Mitmusikanten auf die Bühne gebeten. Die Türkenfelder Band "Ammer Brass Company" macht Musik, als die CSU im Mammendorfer Bürgerhaus ihren Landrat erneut als Landrat nominiert.

Aber da geht noch mehr. Die Kreativen aus der Jungen Union haben Schilder fertigen lassen, rechteckig, weiße Schrift auf blauem Grund, mit Hashtags für den Wahlkampf: #KarmasinfürFFB, #TeamKarmasin, #KarmasinKanns. Als die Stimmzettel für die Nominierung von Thomas Karmasin ausgezählt werden, verteilen die JU-ler heimlich ihre Schilder. Mit der Schrift nach unten liegen sie auf den Tischen. Dann nähern sich die Schilderhochhalter dem Landrat, damit der den bestmöglichen Hintergrund bekommt, als Katrin Staffler das Wahlergebnis bekannt gibt, dem Kandidaten noch ein Zitronenbäumchen überreicht und die Delegierten für ihn aufstehen. Und wie hatte Karmasin doch zuvor in seiner Rede gesagt? Alles, was man tue, müsse man heutzutage kommunizieren. Viele im Saal nutzen deshalb die Gelegenheit zu einem Foto mit dem Landrat, vor der CSU-Stellwand und mit einem der neuen Schilder in der Hand.

Zu besichtigen später in den sozialen Medien.