4. August 2019, 21:34 Uhr Mitten in Maisach Antragsflut und Stimmungswelle

Dass ein Bürgermeister ganz schön seine Verwaltung beschäftigt, muss nicht nur mit der Kommunalwahl zu tun haben

Kolumne von Erich C. Setzwein

Es ist ein weiter Weg vom Weißen Haus in den USA bis zum Rathaus in Maisach. Doch auch dort muss man schon lange den Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower kennen, dass weder durchdacht noch entscheidungsreif sei, was nicht auf einer einzigen Seite zusammengefasst werden könne. Eisenhower war vor seiner Politikerkarriere General und einer von vielen Befreiern Europas vom Nazismus, er hatte Erfahrung in kurzen Lagebeurteilungen und Befehlen. So hält es derzeit auch Bürgermeister Hans Seidl, der seit ein paar Wochen viele Anträge an die eigene Verwaltung schreibt. Und wie es Gesetz in Maisach ist, muss jedes seiner knapp erläuterten Papiere ins höchste Maisacher Gremium, den Gemeinderat. Der befasst sich mit jeder Zeile, die der Bürgermeister formuliert hat und gibt die Anträge dann weiter an die Verwaltung mit der Bitte um Ausarbeitung. Das passiert nicht nur mit Schreiben des CSU-Bürgermeisters, auch die der Gemeinderäte anderer Fraktionen werden so behandelt.

Es ist fast so, als habe sich durch nahende Kommunalwahl ein Ventil geöffnet, nein, es scheint wohl eher ein Damm gebrochen zu sein. Einen "jährlichen Generationendialog" möchte Seidl einrichten, er will auch, dass sich ein Jugendrat etabliert, er beantragt die Erweiterung des Freibades, verlangt, dass Wasser gespart wird und möchte für alle Kinder bis acht Jahre kostenlosen Schwimmunterricht. Böse Zungen in Maisach sprechen schon davon, dass die Verwaltung wohl nicht genug ausgelastet sei und der Bürgermeister schon selbst Anträge schreiben müsse, damit sie arbeite. Einen solchen Eindruck kann nur jemand haben, der sich selten im Rathaus aufhält. Es scheint wohl eher so zu sein, dass Seidl weiß, was er seinen Mitarbeitern noch zumuten kann. Und die Verwaltung weiß, was sie an Seidl hat.

Im Maisacher Rathaus schätzt man Kontinuität, so hat es in den vergangenen vier Jahrzehnten auch nur einen Wechsel an der Spitze gegeben. Momentan gibt es nur eine Herausforderin für die Wahl im kommenden Jahr. Christine Wunderl könnte auf die Stimmungswelle hoffen, auf der die Grünen momentan reiten, und so ins Amt gespült werden. Und falls es für die eine oder den anderen nicht klappt, so muss ja auch irgendwer den Kindern das Schwimmen beibringen.