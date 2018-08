17. August 2018, 21:54 Uhr Mitten in Gröbenzell Lesestoff am Wegesrand

Gröbenzell hält das Buch als To-go-Version begehrenswert

Kolumne von Christian Hufnagel

Die Bücherwand an sich ist vom Aussterben bedroht. In Zeiten von E-Book, Apps und pausenloser Online-Versorgung wird nachwachsenden Generationen kaum noch diese Form der Inneneinrichtung wichtig sein, um bildungsbürgerlich aufzutrumpfen und Gäste im eigenen Heim als besonders belesen zu beeindrucken. In diesem Niedergang des gedruckten Wortes mutet es fast wie ein rührender Rettungsversuch an, Hardcover wie Taschenbuch mit einer Art To-go-Version begehrenswert zu halten. Auf dem Spaziergang läuft einem buchstäblich ein Buch über den Weg, kostenlos zum Mitnehmen. Derartige Animationshilfen zum Lesen finden sich im Landkreis schon in einigen Orten, wobei die sogenannten öffentlichen Bücherschränke selten solche sind. In Eichenau ist die Literatur in einer ausrangierten gelben Telefonzelle und in Fürstenfeldbruck in einem ehemaligen Bienenhaus einsortiert, in Puchheim trägt das bibliophile Objekt das Aussehen eines Vogelhäuschens.

Gröbenzell hat nun nachgezogen und einen besonderen Ehrgeiz an den Tag gelegt, seinen Bürgern "Literatur ohne jegliche Formalitäten einfach zugänglich zu machen", wie Rathauschef Martin Schäfer mitteilt. Mitarbeiter des Bauhofes haben Mini-Schränke geschreinert, mit gläsernen Türchen versehen und an insgesamt acht Plätzen so aufgehängt, dass sie in Hüfthöhe benutzerfreundlich zu öffnen sind. Mit dem flächendeckenden Bildungsprojekt namens "Tausch.Bücher.Box" dürfte die Gemeinde, bezogen auf ihre Einwohnerzahl, bundesweit eine rekordverdächtige Dichte an Entnahmestellen für Lesestoff geschaffen haben.

Das könnte das alltägliche Straßenbild dort nachhaltig verändern. Statt Menschen, die beim Gehen jede Sekunde auf ihr Smartphone starren, sind die Gröbenzeller in Büchern versunken, die sie genauso bei allen Erledigungen mittragen. Mitgenommen werden kann aus diesen Boxen im Übrigen natürlich jedes Werk, es muss auch nicht wieder zurückgebracht werden. Und umgekehrt darf jeder auch eigene Exemplare dort hintragen, etwa wenn er seine Bücherwand im Wohnzimmer ausräumt und endgültig abbaut.