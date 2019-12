Der modernen Technik werden gerne Wunder zugeschrieben, simple Rechenmaschinen mit ein paar Sensoren zu künstlicher Intelligenz geadelt und Schnickschnack erfunden, der profitträchtig ist, den aber eigentlich keiner braucht, wie ein Smart Home, das einem im Urlaub anzeigt, ob der Kühlschrank halb leer ist. Besser wäre, wenn nützliche Dinge einfach funktionieren. Ob das bei der neuen App mit der neuen Software für die MVV-Ruftaxen im Landkreis der Fall ist, wird sich noch zeigen. Seit Sonntag, dem Tag des Fahrplanwechsels, können Fahrgäste damit einen Wagen bestellen. Etwa 270 Fahrten wurden an diesem ersten Tag im Landkreis angefordert, problemlos wie Herrmann Seifert, Leiter der Stabsstelle ÖPNV im Landratsamt, berichtete.

Am Tag zwei folgte ein erstes Malheur. Ein SZ-Leser hatte am Montagabend in München mithilfe der MVV-App ein Ruftaxi für 22.53 Uhr zum Grafrather Bahnhof beordert, das ihn von dort nach Kottgeisering zur Haltestelle am Kriegerdenkmal befördern sollte. Überraschend pünktlich erreichte der Mann mit der S-Bahn Grafrath und wartete anschließend auf das Taxi, das allerdings nicht erschien. Als der Fahrgast bei dem neuen Unternehmen anrief, das seit Sonntag diesen Service bietet, erfuhr er, dass die Fahrt nicht im System hinterlegt war. Keine registrierte Buchung, keine Fahrt. Die App habe die Buchung allerdings bestätigt, fortlaufend aktualisiert und auch noch per E-Mail auf eine Verzögerung hingewiesen, berichtet der Fahrgast. Die Hotline erwies sich als nicht wirklich hilfreich. Der freundliche Mitarbeiter des Unternehmens habe ihm mitgeteilt, dass kein Ruftaxi mehr kommen werde.

Inzwischen hatte der Pendler schon eine halbe Stunde an der Grafrather Station verbracht, in der Kälte, denn so etwas wie Bahnhofsrestaurationen, Kioske oder Wartesäle gibt es schon längst nicht mehr. So blieb dem Mann also nichts anderes übrig als eine kleine Nachtwanderung nach Kottgeisering auf sich zu nehmen, die eine weitere halbe Stunde dauerte. Die Moral von der Geschichte: Man kann getrost weiterhin direkt die Hotline anrufen, um eine Fahrt zu buchen. Dort kann zwar mal jemand eine Reservierung verdaddeln. Im Ergebnis gibt es keinen Unterschied zwischen digitaler Technik und menschlichem Versagen.