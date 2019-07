9. Juli 2019, 22:10 Uhr Mitten in Grafrath Aus dem Buckel wird eine Grube

Buckel haben ein Imageproblem - und das nicht erst seit Hänsel und Gretel. Warum nun auch in Grafrath endlich gehandelt wird.

Kolumne von Stefan Salger

Buckel sind schlecht beleumundet, sie haben ein Imageproblem. Das wissen schon Kleinkinder, denen das Märchen von Hänsel und Gretel vorgelesen wird und die bei der Gelegenheit wichtige Details über die Physiognomie der bösen Hexe erfahren. Deren Rücken nimmt eine konvexe Form an, so würden das wohl Wissenschaftler sachlich distanziert bezeichnen, der Mediziner diagnostiziert eine Kyphose im fortgeschrittenen Stadium. Nun soll eine Kyphose in Grafrath therapiert werden. Sie tritt dort in der Unterart einer gepflasterten Bremsschwelle in Erscheinung - auf der Hauptstraße im Bereich der Schule.

Landauf, landab haben viele Städte und Gemeinden ihr gesamtes Buckel-Arsenal, mit dem allzu flotte Autofahrer abgebremst werden sollten, wieder abgebaut. Denn regelmäßig beschwerten sich Anwohner darüber, dass vor dem Buckel abgebremst und anschließend wieder beschleunigt wurde oder dass besonders sportliche Autofahrer sich über die tolle Sprungschanze freuten. Untersuchungen haben ergeben, dass Fahrbahnverengungen ohnehin wirkungsvoller sind und auch für Radfahrer ungefährlicher.

An Grafrath und seinem schulmäßigen Buckel ist der Zug der Zeit bislang vorbeigefahren. Seit dort aber die modernen Niederflurbusse regelmäßig aufsetzen, ist die Hölle los. Der Buckel muss weg!, heißt es aus der für den Nahverkehr zuständigen Stelle. Grafrath gelobt, Nägel mit Köpfen zu machen: In den Sommerferien wird der konvexe Kyphosen-Buckel wegoperiert. Hoffentlich übertreiben es die Bauarbeiter nicht. Denn die Busse könnten auch dann aufsetzen, wenn sie mit den Rädern zu tief in eine konkave Hohlkreuz-Hyperlordose-Grube poltern.