Historisches Dokument: Seit 1964 nimmt der Fanfarenzug Graf Toerring Gernlinden am Wiesn-Festzug teil.

Seit 1964 spielt der Fanfarenzug Gernlinden beim Anzapfritual auf der Wiesn und nimmt am Trachten- und Schützenumzug teil

Über das Jahr kommen schon einige Auftritte zusammen. Mehr als 20 sind es, die der Vereinsvorsitzende zählt. Geburtstage, Volksfeste und dann natürlich Events, die das Mittelalter aufleben lassen wie die Kaltenberger Ritterspiele. Überall dort gibt ein Fanfarenzug namens Graf Toerring Gernlinden natürlich einen flotten Ton an. Dazu historisch gewandet im Stile von Landsknechten. Aber der Höhepunkt aller Auftritte ist für Korbinian Raith nicht der auf einem Mittelaltermarkt, sondern alljährlich - und das ununterbrochen seit 1964 - die Teilnahme am weltberühmten Gaudium bayerischer Lebenskultur: "Das ist etwas ganz Besonderes", schwärmt der 31-Jährige von einem Wochenende, das die Musikgruppe aus dem Maisacher Ortsteil mittendrin sieht in der Eröffnung des Münchner Oktoberfestes.

Und das ist wörtlich zu nehmen. Bereits beim Einzug der Wirte sind die gut 30 Trommler, Fanfarenspieler und Fahnenschwenker, nun in bayerischer Tracht, dabei als musikalische Begleitung des Festgespanns der Spatenbrauerei. In deren Zelt, dem Schottenhamel, bekanntlich nichts weniger als das Eröffnungsritual stattfindet, eingeleitet durch die Gernlindener: "Mit unseren Fanfarenstößen kündigen wir den Einzug von Oberbürgermeister und Ministerpräsident an", sagt Raith nicht ohne Stolz. Und kurze Zeit später wird der Münchner Rathauschef vor laufenden Kameras das erste Fass anzapfen.

Anderntags reihen sich die Gernlindener dann auch unter die etwa 9000 Mitwirkenden des Trachten- und Schützenzugs ein, aus dem Landkreis im Übrigen auch die Stadtkapelle Germering und die Maisacher Blaskapelle. Sieben Kilometer geht es da durch die Innenstadt zum Festgelände. Das erfordere schon Kondition, gerade von den Trommlern, die durchspielten, sagt Raith. Aber Ausdauer werden die Gernlindener vermutlich schon haben, schließlich blasen sie sich ja buchstäblich selbst den Marsch.