8. Februar 2019, 21:45 Uhr Mitten in Germerswang Von der Bank zum runden Tisch

Wie ein öffentlicher Treffpunkt für Jugendliche gestalten werden soll, kann natürlich nicht vorschnell entschieden werden

Kolumne von Erich C. Setzwein

Demokratie ist ein ewiges Ringen um Meinungen, Ansichten, Erfahrungen und Befindlichkeiten. Am Ende eines demokratischen Prozesses sollte ein für alle tragbarer Kompromiss entstanden sein. In Germerswang, einem der Ortsteile von Maisach, lernen in diesen Tagen die Jugendlichen anschaulich, wie Demokratie funktioniert. Sie wünschen sich schon seit Langem einen Treffpunkt für die Sommermonate, wo sie Freunde treffen, ratschen, einfach abhängen können.

Die Jüngeren haben ihren Spielplatz, auf die jene, die langsam heranwachsen, nicht mehr dürfen. Aber außerhalb des Spielplatzes ist noch kein Platz für die Älteren. Dass nun aus dem Wunsch nach einem Sitzmöbel so etwas wie ein runder Tisch aus Gemeindeverwaltung, Gemeinderat, Kindergartenleitung, Burschenverein und eben jenen Jugendlichen werden könnte, hat durchaus etwas mit Demokratie zu tun. Denn Bürgermeister Hans Seidl möchte nicht, dass den jungen Germerswangern irgendetwas hingebaut wird, was sie nicht haben wollen. Sondern er will die Jugend einbinden in diesen Entscheidungsprozess, sie mitentscheiden lassen, was angeschafft wird und wo die Sitzgelegenheit aufgebaut wird. Dass das nun nicht in einem Vier- oder Sechsaugengespräch geht, hat mit der Diskussion demokratisch legitimierter Räte zu tun, die allesamt Mütter, Väter oder Großväter dieser jungen Germerswanger sein könnten. Angestoßen durch Gottfried Obermair, ein Germerswanger, hätten entweder eine "Netzcouch", eine "Jugendsitzbank" oder Netzliegen für Preise zwischen 2300 und 4200 Euro beschafft werden können. Der Favorit wäre die Jugendsitzbank, die der Bank in einer Sauna ähnelt, auf der auf zwei Ebenen Platz genommen werden kann. Und dann wäre da noch der Vorschlag gewesen, dass sich die Jugendlichen aus Europaletten selbst etwas bauen könnten, was Christine Wunderl wunderbar gefunden hätte. Doch die Haftungsfrage, die über allem steht und alles verhindert, was Spaß macht und wenig kostet, verhindert das Do-it-yourself.

Und was werden die jungen Germerswanger nun erleben? Dass sie als Bürger ernst genommen werden, dass sie mitreden und mitbestimmen dürfen, wie mit dem Steuergeld ihrer Eltern verantwortungsvoll umgegangen wird. Denn zusammenstehen und reden dürfte das Günstigste an dieser Lösung zum Abhängen werden.