30. August 2018, 22:18 Uhr Mitten in Germering Voraussichtlich geschlossen

In der Stadtbibliothek Germering stehen EDV-Wartungsarbeiten an. Deshalb ist die Bücherei zu. Oder auch nicht. Genau weiß das keiner

Von Kolumne von Andreas Ostermeier

Der E-Mail-Eingang einer Redaktion wie der der SZ in Fürstenfeldbruck bietet Tag für Tag Überraschungen. Lustige und ernste, kuriose und sachliche Informationen werden mit der Bitte um Aufmerksamkeit herein geschickt. Da wird ein Erfolg gegen Botox-Tierversuche gemeldet, die Pressestelle der SPD wirft Ministerpräsident Söder vor, beim Familiengeld einen Fehlstart hingelegt zu haben, und ein Themendienst unterrichtet über den Hitzeschutz durch die Dämmung mit Jute, um nur einige Mails vom gestrigen Tag zu nennen. Freilich gehen auch viele Mitteilungen ein, die Termine ankündigen. Sie tragen immer den Wunsch mit sich, jemand aus der Redaktion möge erscheinen, um einen Artikel zu schreiben. Und dann gibt es noch die Verschwörungstheorien, die die verblendeten Journalisten über den wahren Lauf der Dinge aufklären wollen.

Doch eine Mitteilung, die der Absender selbst als "etwas ungewöhnlich" bezeichnet, ist der Brucker Redaktion jetzt erstmals untergekommen. Sie stammt aus der Germeringer Stadtbibliothek und informiert über eine "voraussichtliche" Schließungszeit der Einrichtung in der kommenden Woche. Der Absender weiß also noch nicht, ob und an welchen Tagen die Bücherei geschlossen wird. Zur Begründung verweist Büchereileiterin Christine Förster-Grüber auf die Komplexität der IT-Arbeiten, die in der Bibliothek anfallen. Nun, eine voraussichtliche Schließung können wir tatsächlich nicht ankündigen.

Da hat die Bibliotheksleiterin schon recht mit der Einordnung der Mitteilung als ungewöhnlich. Denn schreiben wir es in den Terminkalender, dann steht es auch in dem Fall in der Zeitung, wenn die Bücherei doch offen haben sollte. Allerdings möchte die Brucker SZ ihren Germeringer Lesern nicht vorenthalten, dass sie in der nächsten Woche vor verschlossenen Türen stehen könnten, wenn sie ein Buch ausleihen oder zurückgeben möchten. Deshalb: Liebe Nutzer der Stadtbibliothek, schaut auf die Homepage der Bücherei (www.bibliothek-germering@t-online.de), bevor ihr losgeht. Dort steht, ob offen oder geschlossen ist.