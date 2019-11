Das vergangene Wochenende war auf den ersten Blick noch wenig verdächtig, irgendwie der Zeit voraus sein zu wollen. Es herbstelte überwiegend. Die Jäger hielten in Hattenhofen ihre traditionelle Hubertusmesse ab, am Jexhof erholte man sich vom Halloween-Grusel und entführte die Besucher ins bäuerliche Leben von früher. Und dann waren die Olchinger wieder bei ihrer "Critical Mass" auf dem Rad im Pulk unterwegs. Unverdächtig erschien auch der "Maisacher Herbst", hinter dem sich eine Künstlerdult verbarg. Allerdings schlich sich in der Ankündigung doch schon ein Vorbote ein: Es gab Kunstwerke, Handarbeiten sowie herbstliche und eben auch schon "weihnachtliche Dekorationsartikel zu erstehen. Aber Schnee drüber, auch wenn dieser noch nicht gefallen ist, schließlich kommt ein solches Dekor-Fest an Selbstgefertigtem zu keiner Jahreszeit ohne Reiz des Schenkens aus.

Auch das kommende Wochenende verkneift es sich noch, den Advent marktschreierisch verfrüht einzuläuten. Ein Kunsthandwerkverkauf im Veranstaltungsforum hält sich brav zurück und nennt sich schlicht und ein wenig kryptisch: "Goldener Herbst auf der Ketten, Kunst und Kavier in Fürstenfeldbruck". Ansonsten locken im eher zeitlosen Antlitz ein großer Bücherflohmarkt im Puchheimer Kulturzentrum, der 48. Sozialdienst-Basar in Germering und der dritte Gröbenzeller Hobbykünstlermarkt. Und dass die Olchinger Faschingsgilde am Samstag ihr Prinzenpaar präsentiert und die Tanzfreunde aus der selben Stadt am Sonntag ihr Kinderprinzenpaar vorstellen, das kann man den Narren nicht als übereilt vorwerfen, schließlich ist am Montag der 11. 11. und unverrückbar pünktlich der Beginn dessen, was sich Fasching oder Karneval nennt.

Also scheint noch genügend Zeit, sich mental auf den unausweichlichen weihnachtlichen Trubel einzustellen, wenn da nicht die Germeringer Stadthalle einen gleich wieder aus der Ruhe bringen und ein wenig in Panik versetzen würde, sich nun doch ganz gehörig sputen zu müssen. Denn dort sucht man Künstler aus Stadt und Umgebung als Aussteller für einen Markt, der sich allerdings nicht um Krippe und Kindlein dreht, sondern den Themen Ostern und Frühling huldigt und also erst im April stattfindet. Anfang November ist diese Ankündigung nun wahrlich der Zeit weit voraus und für das verwirrte Spätherbstgemüt eine ganz schöne Bescherung.