7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Mitten in Germering Daten für Fortgeschrittene

Ein Rendezvous und ein VHS-Kommunikationskurs sind zwei Paar Schuhe

Kolumne Von Stefan Salger

Namika eroberte jüngst die Spitze der Top-Ten. In ihrem Liedchen "Je ne parle pas français" lernt man, dass das Anbandeln (neudenglisch: "das Daten") auch fast ohne Worte und fortgeschrittene Sprachkenntnisse des C-2-Niveaus ganz gut klappen kann, wenn bloß die Chemie stimmt und die neue Bekanntschaft so einen wunderbaren Akzent hat. Wer schon viele Jahre verheiratet ist, würde sich auch ohne anbandelmäßigen Ehrgeiz ab und an gerne nach Babylon beamen. Geht es ums Badputzen oder Tischabräumen, können es einem gar nicht genügend Sprachen und unverständliche Dialekte sein.

Und doch wird man neugierig, als diese E-Mail in die Redaktion flattert. Es geht um einen Konversationskreis und es geht ganz offenbar ums "Daten". Absender ist keines der bekannten Dating-Portale, sondern die Germeringer Volkshochschule. Naja, denkt man, die müssen halt auch am Ball bleiben und die Angebote auf die Kundenwünsche zuschneiden. In der Abendzeitung war jüngst zu lesen, dass in München jeder zweite Bewohner ein Singledasein fristet. Im Umland dürften ähnliche Verhältnisse herrschen.

Mal genauer hingeschaut. Da steht in der Betreffzeile: Daten für den Französisch-Konversationskreis "Parlez-vous francais?" in Germering für 2018/19. Dann aber folgen ganz profane Kurstermine für die "Saison 2018/19": 17.10. 31.10., 14.11. und so weiter. Romantik klingt anders, feste Termine in neonlichthellen Kursräumen passen so gar nicht zum ungezwungenen Kennenlernen. War alles also nur so eine Art Übersetzungsfehler. Oh lalala.