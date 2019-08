11. August 2019, 22:09 Uhr Mitten in Fürstenfeldbruck Wittelsbacher Weißbier

Über einen Markenstreit zwischen Luitpold Prinz von Bayern und einer bürgerlichen AG

Kolumne von Stefan Salger

Die Monarchie in Bayern ist 1918 untergegangen. "Bayern, des samma mia", sang vor zwei Wochen in Fürstenfeld folgerichtig der bürgerliche Bayern-Barde Hans-Jürgen Buchner von Haindling. Aber auch in einem Freistaat können das Volk und die Edelleute trefflich aneinandergeraten - notfalls vor Gericht. Luitpold Prinz von Bayern, Urenkel des Wittelsbacher Königs Ludwig III und Chef der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg in Fürstenfeldbruck, hob seine Kontrahenten von der Kulturgut AG jüngst aus dem Sattel, wie es die Akteure seines Kaltenberger Ritterturniers nicht besser gekonnt hätten. Es geht ums "Poloshirt Königswappen", das in den bayerischen Museumsshops verkauft wurde, ebenso entsprechende Kappen mit Wittelsbacher Wappen. Vor dem Landgericht München I wird klar, dass der bürgerlichen AG die Rolle des Knappen zugedacht ist. Sie wird die Hemden gegen den Willen des Königsnachfahren wohl nicht mehr feilbieten dürfen. Es läuft auf einen Vergleich hinaus: Restbestand verkaufen, dann ist Schluss.

Man hätte den Fehdehandschuh gar nicht werfen müssen - hatte die Richterin doch klar gemacht, dass es gar nicht so sehr um eine Verletzung des Markenrechts geht. Entscheidender ist, dass die Wappen auf der Kappe und dem Hemd an Stellen angebracht sind, wo üblicherweise Markennamen zu finden sind. Da ist sie, die goldene Brücke: Der Schlossherr von Kaltenberg könnte als Lieferant für die Museumsläden einspringen. Im eigenen Brauerei-Onlineshop gibt es bereits dunkle Polohemden, Softshelljacken, T-Shirts und Caps - alle mit dem wunderbaren Wappen, sogar ergänzt um Baldachin und Krone. Die Kaltenberger Oberteile glänzen zudem mit zwei ordentlichen Löwen und einem herrschaftlichen Marken-Schriftzug über dem Herzen: "König Ludwig Weissbier".

Buchner von Haindling wäre gewiss einverstanden. Ein paar Strophen nach "Bayern, des samma mia", singt er: "Bayern und des bayerische Bier! Bayern und des Reinheitsgebot, des is' unser flüssiges Brot!" Da ist sie, die Verbindung zwischen Blauem Blut und Bürger, über Standesunterschiede hinweg. So werden aus Streithähnen Freunde. Ein Prosit auf die Gemütlichkeit. Ab mit dem königlichen Gewand in die Museumsshops!