16. Juni 2019 Mitten in Fürstenfeldbruck Willy Brandt als Platzhalter

Auch kommunalpolitisch gefestigte Journalisten zweifeln bisweilen an ihrem Wissen, so bei einem Blick auf die Website der Kreis-Jusos

Kolumne von Katharina Knaut

Als Lokaljournalist meint man, relativ gut über das Landkreisgeschehen informiert zu sein. In der Redaktion tauscht man sich täglich über die neuesten Nachrichten aus, und man hat über genug Stadtführungen berichtet, um auch über länger zurückliegende Geschehnisse in Fürstenfeldbruck im Bild zu sein. Umso überraschender ist es, wenn man auf ein vermeintliches Stück Landkreisgeschichte stößt, das einem bis dahin gänzlich unbekannt war. So geschehen an einem Mittwochnachmittag Anfang Juni. Mitten in der Recherche für den nächsten Artikel, klickt man sich auf der Suche nach Informationen durch die Internetseite des Juso-Kreisverbandes. Schließlich landet man auf der Seite mit der Überschrift "Vorstand". Der Blick huscht über die Namen, während man langsam nach unten scrollt - und bleibt schließlich an dem Punkt "ehemalige Vorsitzende" hängen. "Jonathan Grundmann" ist dort zu lesen, "Philipp Heimerl", "Gregor von Uckermann", "Willy Brandt".

Moment mal. Willy Brandt, vierter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Träger des Friedensnobelpreises von 1971, als ehemaliger Vorsitzender des Juso-Verbandes im Landkreis Fürstenfeldbruck? Zweifel am so gefestigt geglaubten Landkreiswissen kommen hoch. Geschichtsbücher werden zu Rate gezogen, sämtliche Internetseiten und Kollegen befragt. Doch die Recherche ergibt keine Neuigkeit: Willy Brandt, geboren am 18. Dezember 1913 als Herbert Frahm in Lübeck, war Gründungs- und Vorstandsmitglied des Lübecker Ortsverbandes der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Im Exil war er einer der Begründer der Freien Deutschen Jugend, 1949 schließlich SPD-Abgeordneter im ersten deutschen Bundestag. Von Fürstenfeldbruck oder Ambitionen bei den Jusos: keine Spur. Die Irritation wächst. Hat der Verband Willy Brandt einfach nur zum Ehrenvorsitzenden ernannt? Oder hatten sie gar einen Vorsitzenden mit demselben Namen? Doch das wäre des Zufalls zu viel.

Letztlich kann nur ein Anruf bei dem letzten Juso-Kreisvorsitzenden Jonathan Grundmann, Klarheit verschaffen. Ihn amüsiert die Geschichte sehr. Nein, Willy Brandt war nie einer seiner Amtsvorgänger. "Wir wussten, dass wir vor Gregor von Uckermann noch einen Vorsitzenden hatten. Wir wussten aber nicht, wen. Willy Brandt ist einfach nur ein Platzhalter", sagt er.