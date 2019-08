9. August 2019, 20:33 Uhr Mitten in Fürstenfeldbruck Freibier for future

Wenn es ums Bier geht, ist der Aufstand nicht weit: Doch der Aufruf zum Beer-Pong-Spielen durch die "Partei" mahnt dazu, die Gesetze einzuhalten

Kolumne von Florian J. Haamann

Der 1. März 1844 ist für München ein besonderer Tag. Weil der Bierpreis nach einem Erlass von König Ludwig I. von diesem Tag an um einen Pfennig erhöht werden sollte, gingen die Münchner auf die Barrikaden. 2000 von ihnen stürmten die Brauereien und verwüsteten alles, was ihnen in den Weg kam. Der 10. August 2019 könnte nun ein ähnlich revolutionärer Tag für Fürstenfeldbruck werden. Und wieder geht es ums Bier. Besser gesagt darum, dass das städtische Ordnungsamt dem Beer-Pong-Turnier im Unterhaus an diesem Samstag keine Genehmigung erteilt hat. Während der Wirt sich seinem Schicksal gefügt hat, ruft der Ortsverband der Partei "Die Partei" zum - natürlich friedlichen - Bürgerprotest auf. Unter dem Hashtag #saturdaysforbeerpong sind die Brucker aufgerufen, sich am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr zum Beer-Pong-Spielen zu versammeln - und zwar an öffentlichen Orten. "Trotz einer unbeantworteten Beschwerde-Mail, konnten wir von der sehr guten Partei 'Die Partei' nichts an der Sachlage ändern. Das Beer-Pong-Turnier bleibt untersagt. Allerdings sind wir die populistischste Partei Fürstenfeldbrucks und wollen, dass ihr am Samstag Beer-Pong spielt", heißt es in dem Aufruf.

Als Vorschläge für Spielorte nennt der Ortsverband in seinem Facebookpost beispielsweise den Stadtpark, das Amperufer an der Brücke, den Niederbronnerplatz und die Kneippinsel. Damit der Protest auch die nötige Wirkung entfaltet und die Beer-Pong-Spieler in Scharen herbeiströmen, greift der Aufruf zum ältesten und in diesem Fall auch passendsten aller Lockmittel, dem Freibier. Und zwei Tische, falls jemand keinen eigenen hat. Wo genau das Bier ausgegeben wird, will die "Partei" noch rechtzeitig auf ihrer Facebook-Seite bekannt geben. Dort weist sie auch darauf hin, dass sich die Protestierenden nicht in zu großen Gruppen versammeln sollen, damit man ihnen keinen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorwerfen kann. Damit sagt sich der Aufruf deutlich von den Bierprotesten des Jahres 1844 los - Gesetzestreue war das letzte, woran die Münchner damals dachten.