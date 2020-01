Ob Führungsposition, Elternzeit oder Straßenverkehr: Der Kampf der Geschlechter wird auf vielen Ebenen ausgetragen, mal wird erbittert gekämpft und getrickst, mal mit altbewährten Methoden wie Charme und Diplomatie gut Stimmung zwischen den Damen und Herren der Schöpfung gemacht. Beliebt in solch konträren Auseinandersetzungen ist freilich auch der gezielte Einsatz von Informationen, in anderem Kontext gerne Propaganda genannt. Und es geht sogar noch schlimmer: In der verschärften Version müssen sie nicht einmal wahr sein!

Beispiel gefällig? Frauen und Autofahren. Dass Frauen sich mit dem Einparken schwer tun, ist ja längst kein Geheimnis mehr. Spätestens seit Ende des letzten Jahrtausends, 1999, Allan und Barbara Pease das Buch "Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken: Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen" über die Kernkompetenzen des jeweiligen Geschlechts veröffentlichten. Das Werk, inzwischen oft kritisiert, wurde damals ein Bestseller.

Dabei gibt es längst genug reale Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Die Unfallstatistik legt unverrückbar offen: Männer haben öfter Unfälle als Frauen. Oder: Der Einpark-Wettbewerb beim Brucker Altstadtfest. Oft genug haben wir dort erlebt, wie eine Frau das Fahrzeug nicht nur schneller, sondern auch eleganter in die Lücke gelenkt hat. Der Kollegin aus Grafrath fällt die Nachbarin ein, die ihr regelmäßig Bewunderung dafür zollt, wie sie das große Auto geschickt durch die enge Straße manövriert. Noch einen Schritt weiter geht der Leiter dieser Redaktion - wohlgemerkt ein Mann! Er erzählt von seiner Frau, der die Parkplätze gar nicht klein genug sein können. So viel männliche Kapitulation vor weiblichem Geschick ist kaum zu toppen. Doch der weißhaarige Herr, schwarzer Gehstock mit Silberknauf, silberner Kleinwagen, am Morgen in der Tiefgarage hat das mühelos geschafft. Eindringlich gratuliert der Unbekannt der Autorin für ihr souveränes Einparken. Und bekennt ganz souverän: "Das schaffe ich so nie."