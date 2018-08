19. August 2018, 22:23 Uhr Mitten in Fürstenfeldbruck Drohnenjäger auf Augenhöhe

Die Firma ESG in Bruck ist für ungebetene Besucher aus der Luft bestens gerüstet

Kolumne von Stefan Salger

Trump bastelt an einer Space-Force, Putin lässt Superraketen für den Krieg der Sterne entwickeln. Und bis in den letzten Winkel des Globus' gilt: Big Brother is watching you - im Internet und überall. Aber Fürstenfeldbruck scheint gerüstet. Ein Blick an die Livry-Gargan-Straße genügt, um sich davon zu überzeugen. Dort ist die High-Tech-Firma ESG ansässig. Und im Schatten des Gebäudekomplexes steht ein silbrig glänzender Kastenwagen mit Teleskopmast auf dem Dach und ein Anhänger mit blickdichtem Aufbau. Sieht aus wie ein Requisit aus dem Film "Transformers". Könnte auch als Superlaserkanone durchgehen für die Bekämpfung extraterrestrischer Angreifer. Die Wahrheit ist nicht ganz so abgehoben: Wer mal eben mit einem ferngesteuerten Quadrocopter illegal ein paar Fotos durch die Fenster von ESG schießen will, dem könnte eine Bruchlandung bevorstehen. Denn der Kastenwagen mit dem Teleskopmast und den vielen elektronischen Augen ist Guardion, eine "modulare Drohnenabwehrlösung", die ESG in Kooperation mit anderen Partnern aus der Militär- und Sicherheitstechnik-Branche entwickelt hat und die sich bereits beim G7-Gipfel 2015 in Elmau, beim Besuch des damaligen US-Präsidenten Barack Obama auf der Hannover Messe 2016 und zuletzt während des G20-Gipfels in Hamburg im Juli 2017 bewährt hat. Geeignet ist Guardion laut ESG-Homepage auch für den Schutz von Kernkraftwerken oder Gefängnissen vor Kriminellen, Terroristen oder Spionen.

Einen Luftkampf mit scharfen Waffen, Blitz und Donner braucht nun aber niemand über Bruck zu befürchten: Abgeschossen würden kommerzielle Drohnen auf Irrwegen nicht. Es dürfte genügen, den Funkkontakt zur Fernsteuerung per "Jammer" zu unterbrechen. Dann landen bekannte ebenso wie unbekannte Flugobjekte auf Irrwegen unsanft auf dem Boden der Tatsachen.