5. März 2019, 21:40 Uhr Mitten in Fürstenfeldbruck Don Philipp, der Schöne

Der SPD-Fraktionsvorsitzende kommt zu ungewohnten Ehren

Von Stefan Salger

Stadtratsarbeit ist manchmal arge Kärrnerarbeit. Regelmäßig ist Undank nicht nur der Welten, sondern auch des gemeinen Kommunalpolitikers Lohn. Dann etwa, wenn der mit Verve eine Position vertritt, von der er überzeugt ist - wohlwissend, dass man viel zu wenige Verbündete im Rücken hat, um diesen Kampf zu gewinnen. Es ist wie beim furchtlosen Don Quijote, der in der kärglichen Mancha Kastiliens vergeblich gegen die ausdauernden Windmühlenflügel kämpft. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Heimerl hat ganz gewiss Quijotes Kampfgeist, wenn es um die Verzichtbarkeit des vierten verkaufsoffenen Sonntags geht. Äußerlich ist er aber nicht mit dem hageren Ritter von der traurigen Gestalt zu vergleichen - wie sich im Laufe der jüngsten Stadtratssitzung noch zeigen wird.

In vollem Bewusstsein der Mehrheitsverhältnisse beim Thema verkaufsoffene Sonntage hält sich Don Heimerl schicksalsergeben kurz in seinen Ausführungen, "weil wir wieder unterliegen werden, was ja auch in Ordnung ist". So kommt's denn auch. Als es dann aber etwas später um den Kampf gegen den Wildwuchs der Ferienwohnungen in der Kreisstadt geht, da fliegen Heimerl plötzlich die Herzen neuer Verbündeter zu. CSU und Grüne schlagen sich auf seine Seite. Grünen-Sprecher Christian Stangl hat noch den kurzen Auftritt des Kinderprinzenpaars Kim I. und Philip III. zu Beginn der Stadtratssitzung vor Augen und fragt ein wenig schelmisch, ob man den Mann dort drüben hinter der SPD-Bank nun mit "Philipp I. oder Philipp II." anreden dürfe. Wie aus der Pistole geschossen kommt die diesmal mehrheitsfähige Replik Heimerls: "Du darfst mich Philipp, der Schöne nennen." Na also. Ein schöner Don Quijote. Die Personalunion geht einigermaßen zusammen. Neben Philipp IV. von Frankreich war auch Philipp I. (1478 bis 1506) unter diesem Pseudonym bekannt. Der König von Kastilien, León und Granada war quasi Nachbar Quijotes und könnte auch ein Zeitgenosse gewesen sein.