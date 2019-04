12. April 2019, 21:42 Uhr Mitten in Emmering Eierköpfe in zweiter Reihe

In der Gemeinde gibt es ein Ostern ohne Wahlplakate

Kolumne von Stefan Salger

Ostern steht vor der Tür. Da kann man besinnliche Gedanken hegen und sich auf Schokohasen freuen. An schnöde Politik will da niemand denken. Und ein europäischer Korb, aus dem ein mit Union Jack bemaltes Ei herauspurzelt, würde die Feierlaune erst recht verderben. Die Sozialdemokraten in Emmering haben nun eine glorreiche Idee ausgebrütet: Sie wollen den Bürgern "ein Ostern ohne Plakate" schenken.

In Emmering ist ebenso wie in vielen anderen Kommunen im Landkreis das Plakatieren laut Satzung sechs Wochen vor dem Urnengang möglich. Die Europawahl findet am 26. Mai statt. Mitte April also könnten die Parteien die Straßenränder wieder zupflastern - mithin in der Karwoche und über die Feiertage. Die SPD prescht nun vor mit einem Moratorium: Erst nach dem kirchlichen Fest, also vom 23. April an, sollen Plakate geklebt werden. Die anderen Parteien sollten diesem Beispiel doch bitteschön folgen.

Weil diese nicht gerne den Roten beipflichten, tüfteln sie ja vielleicht bereits an einem Kompromiss. Wahlplakate könnten einfach ein Stück vom Straßenrand weggerückt werden - hinter den Blühstreifen und die nächste Hecke. Und wenn die Kinder sich mit dem Körbchen in der Hand auf die Suche nach gefärbten, hart gekochten Eiern oder den Pendants aus Schokolade machen, die findige Eltern unter Sträuchern und zwischen Blumen versteckt haben, dann sind die bunten Eierköpfe gewiss eine bildschöne Kulisse für dieses gelebte Brauchtum.

Da kann die SPD nur hoffen, dass sich die anderen Parteien nicht doch noch an einem geschätzten Genossen orientieren: Martin Eberl oder eher der Plakatierer hatten sich 2018 im Bezirkstagswahlkampf ordentlich verrannt, weil sie den üppig bemessenen Platz auf einem Wahlständer in Emmering effizient ausnutzen wollten. Zwei um 90 Grad gedrehte und übereinander aufgeklebte Eberl-Porträts lächelten an der Dachauer Straße sodann die Passanten in reichlich Schräglage an. Die querköpfigen eineiigen Zwillinge nahmen so gar keine Anleihen an die österliche Formensprache. Dass dies den Gemeinderat aus Eichenau, der sich im Bezirkstag sehr eingesetzt hatte für die Brauchtumspflege, letztlich die Wiederwahl gekostet hat, das freilich ist eine vorösterliche Mär.