Wer etwas zu sagen hat, der muss erst einmal dafür sorgen, gehört zu werden. Und je lauter es in der Gesellschaft zugeht, sei es durch das digitale Überangebot oder den immer schärferen Ton politischer Populisten, desto einfallsreicher müssen die sein, die zwar wichtige, aber nicht unbedingt aufregende Anliegen haben. Wie also Menschen für schnöde lokalpolitische Wahlkampfveranstaltungen begeistern, wenn auf deren Netflix-Playlist noch ein Dutzend Serien warten. Mit dieser Frage müssen sich die Parteistrategen in den kommenden Monaten beschäftigen. Die ersten Antworten finden sich bei einem Blick in den Terminkalender der nächsten Tage.

Die Olchinger Grünen haben sich dazu entschieden, tief in die Floskelschatzkiste zu greifen und sich einer schon von den Römern bekannten Frage zu widmen: "Wo drückt der Schuh", heißt deren Veranstaltung mit Bürgermeisterkandidat Michael Maier. Kumpelhaft und bürgernah soll das klingen, nicht nach steifer politischer Fragestunde, sondern nach einem Ratsch mit dem Hobbypsychologen von Nebenan im Hausflur. Als Stimme einer das Proletariat unterdrückenden Elite möchte sich offenbar dagegen die Puchheimer FDP positionieren. Wie anders lässt es sich sonst deuten, dass sie sich mit ihrem "Stadtsprech" eindeutig an das "Neusprech" aus George Orwells 1984 anlehnt, das die Ausdrucksfähigkeit der einfachen Menschen einschränken soll, damit sie schön brav im System funktionieren. Dayorder und Prolefeed, Spitzenkandidat Martin Koch als Big Brother und der dann gestürzte Amtsinhaber Norbert Seidl als Emmanuel Goldstein. Schönes neues Puchheim.

Das ganz große staatspolitische Register zieht dann der SPD-Landratskandidat Christoph Maier. "Democracy in Concert" nennt er seine Veranstaltung. Was klingt wie ein Benefizkonzert für die Demonstranten in Hongkong soll eine Bühne für Maier und die Brucker Stadtratskandidaten sein. Ganz im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie wird Maier dort mit seiner aktuellen Band auftreten: Die Landräte. Versprochen wird Politrock mit klarer Kante.