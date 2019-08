6. August 2019, 22:10 Uhr Mitten in Alling Das Lächeln der Bienen

In der Gemeinde finden sich hölzerne Insekten und ein Pferd aus Hufeisen

kolumne Von Ingrid Hügenell

Die Bienen sind zurück! Zumindest in Alling, und sie sind deutlich zu sehen. Eigentlich sind sie gar nicht zu übersehen. Denn sie sind etwa einen halben Meter lang, ziemlich rundlich und stehen auf langen Stangen an mehreren Stellen im Dorf. Sie sind eher gelb-schwarz gefärbt als hell- und dunkelbraun, wie es für Honigbienen richtig wäre, aber das geht in Ordnung. Denn die Tiere sind aus Holzbrettern ausgesägt und bemalt, und zwar von Allinger Grundschülern.

Michael Speidel, Vater einer Viertklässlerin, hatte solche Holzbienen im Allgäu gesehen, und eine Kunstlehrerin der Schule, Maria Arnold-Zettel, griff die Idee auf. Über Wochen, so teilt es die Gemeinde mit, bastelten die Kinder an den Insekten, die sie mit lachenden Gesichtern ausstatteten und teils fantasievoll rot und blau bemalten, auch wenn die meisten tatsächlich in Wespenfarben leuchten. Echte lebende Holzbienen sind übrigens komplett schwarz, manche haben blaue Flügel. Aber das nur nebenbei.

Die etwa 40 Bienen sind unter anderem vor dem Rathaus und beim Maibaum in Biburg aufgestellt. Am südlichen Ortsende gesellen sich die hölzernen Insekten zu einem eisernen Pferd, das aus Hufeisen gebaut wurde. Es steht schon so lange in Alling, dass kaum jemand weiß, woher es ursprünglich kam. Manche meinen gar, es sei schon immer da gewesen, aber das ist nicht richtig, wie Bürgermeister Frederik Röder berichtet.

Der Abiturient David Geisler hat es 2003 einen Sommer lang zusammengeschraubt, aus ausrangierten Hufeisen, die inzwischen verrostet sind, was dem eisernen Tier eine rötliche Farbe verleiht. An dem Platz an der Weidenlohstraße steht es seit drei Jahren, seit heuer inmitten einer exakt viereckigen Blumenwiese, die das Bauamt mit Hilfe der Unteren Naturschutzbehörde und einer Blühmischung angelegt hat. Dort tummeln sich auch die viel kleineren echten Insekten aus Fleisch und Hämolymphe, so heißt das Blut bei den Sechsbeinern. Ob die auch lachen? Eher nicht. Aber an den bunten Blumen freuen sie sich bestimmt.