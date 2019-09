Wasser ist Leben, heißt es, und wie das Leben verläuft, wenn die Stadtwerke mal für ein, zwei Stunden den Hahn abdrehen müssen, weiß jeder, der sich Kaffee kochen oder die Toilette spülen wollte. Wasser hat, und das wissen alle Anwohner von Amper, Maisach, Gröben- und Starzelbach, auch zerstörerische Kraft. Deshalb ist es wichtig, das Thema Wasser nicht allein vom Aspekt des Lebensmittels zu sehen, sondern seinen Kreislauf zu kennen. Wer sich näher damit beschäftigt, wird feststellen, dass immer noch viel zu wenig achtgegeben wird. Wie es ist, wenn es mal zwei oder mehr Jahre weniger Schnee hatte und die Regenmengen nicht ausreichten, ist deutlich zu erkennen in den immer trockener werdenden Wäldern. Dass dort die Fichten, über Jahrzehnte der Brotbaum der Forstwirtschaft, nicht mehr gedeihen, ist mit bloßem Auge zu sehen. Ein vernünftiger neuer Mix an anpassungs- und damit überlebensfähigen Gehölzen und Baumarten wäre nötig, sagen die Fachleute vom Brucker Forstamt und bieten den Privatwaldbesitzern Beratung an.

Unterstützung bekommen auch die Landwirte, und zwar eine finanzielle, wenn sie in den Wasserschutzgebieten nicht mehr düngen. Im Einzugsgebiet der Quellen des Amperverbandes sind die Nitratwerte seither deutlich gesunken und liegen derzeit bei weniger als einem Drittel des Grenzwerts. Im Brucker Wasser wird auch nur etwas mehr als die Hälfte des Grenzwerts erreicht. Es zeigt sich also, dass es sich lohnt, achtzugeben aufs Trinkwasser, das in manchen Gebieten des Landkreises sogar an Mineralwasserqualität heranreicht. Das Brucker Wasser, zum Beispiel, mag härter und weniger gut für die Waschmaschine sein, aber es enthält fast so viel Magnesium und weniger Natrium wie ein "teures" Mineralwasser. Wer das "Stille" in der Plastikflasche nicht mehr kauft und statt dessen sein Glas Wasser aus der Leitung zapft, zeigt, dass er's verstanden hat.