26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Mittelstetten Radweg in den Nachbarlandkreis

Gut einen Kilometer lange Verbindung wird freigegeben

Die umfangreichen Arbeiten für den Neubau des landkreisübergreifenden Geh- und Radweges zwischen Tegernbach und dem bereits bestehenden Geh- und Radweg am Kreisverkehr zweier Kreisstraßen des Landkreises Aichach-Friedberg sind bis auf wenige Restarbeiten beendet. Das teilt die Kreisbehörde mit. Vor kurzem ist die Verbindung dem Verkehr übergeben worden. Der Freigabe wohnten neben anderen die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler sowie Klaus Metzger, der Landrat des Nachbarlandkreises, bei.

Der neue Geh- und Radweg westlich der Kreisstraßen FFB 4 und AIC 14 ist insgesamt rund 1,2 Kilometer lang und ermöglicht eine verkehrssichere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer vom Landkreis Fürstenfeldbruck in das sogenannte Wittelsbacher Land. Da der Weg im Landkreis auch als Wirtschaftsweg dient, ist dieser 650 m lange Teilbereich drei Meter breit gebaut. Wie nötig die neue Verbindung sei, zeige sich an den vielen Radfahrern, die diese bereits während der Bauphase stark frequentiert hätten, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Umso wichtiger sei es nun, dass der Geh- und Radweg über Mittelstetten bis Hattenhofen zum Anschluss an den bestehenden Radweg zwischen Hattenhofen und Mammendorf weitergeführt werde. Hier verzögerten aber Schwierigkeiten bei den Grunderwerbsverhandlungen noch die Realisierung.

Die Baukosten für den Geh- und Radweg betragen insgesamt rund 475 000 Euro. Dabei entfallen auf den Landkreis Fürstenfeldbruck rund 260 000, auf Aichach-Friedberg 215 000 Euro. Die Bezuschussung für den Radwegbau durch die Regierung von Oberbayern beläuft sich auf 264 000 Euro. Der Anteil des Landkreises Fürstenfeldbruck nimmt dabei etwa 145 000 Euro ein.