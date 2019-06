23. Juni 2019, 22:23 Uhr Mitmachtipp Brucker Buidl

Nur noch bis Sonntag, 30. Juni, haben Fotografen die Gelegenheit, mit ihren Bildern am diesjährigen Fotowettbewerb "Brucker Buidl" teilzunehmen

Das "Brucker Buidl", der Fotowettbewerb für die Region Fürstenfeldbruck, geht auf die Zielgerade. Nur noch bis Sonntag, 30. Juni, haben Fotografen die Gelegenheit, mit ihren Bildern am diesjährigen Wettbewerb teilzunehmen. Unter dem Motto "FFB sportlich" werden Fotos mit einer sportlichen Aktivität gesucht. Auf dem Bild muss ein direkter Bezug zur Region Fürstenfeldbruck erkennbar sein. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Firmengruppe Lutzeier hat mehrere Geld- und Sachpreise für die schönsten Motive ausgelobt. Hinweise zur Einsendung unter www.glanzlichter.com/Brucker-Buidl.cfm. Die Jurierung des Wettbewerbs erfolgt am 23. Juli. Die zehn besten Bilder werden während der Naturfototage ausgestellt. Die Siegerehrung findet am 23. August statt. Im letzten Jahr gewann Steffen Domnick den Wettbewerb mit dem Foto "Schneeglöckchen am Kloster".