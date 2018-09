9. September 2018, 22:04 Uhr Mit Pferd und Kutsche Ausritt mit Muße

167 Reiter feiern mit einem Ausflug das 50-jährige Bestehen des Reit- und Fahrvereins Moorenweis

Von Manfred Amann, Moorenweis

Auf dem Rücken eines Pferdes durch Wälder und über Felder zu streifen, ist für viele Freizeitreiter ein erholsames Erlebnis. "Und auch die Tiere mögen es, wenn sie sich ab und an mal ausgiebig im Freien bewegen können", veriet eine Reiterin aus Bad Tölz, die "immer wenn es passt", nach Moorenweis kommt, um mit ihrem Araber Sharim am Wanderritt teilzunehmen. "Und heuer sind wir besonders gerne gekommen, wegen des schönen Wetters und weil der Ländliche Reit- und Fahrverein (LRFV) seinen 50. Geburtstag feiert", ergänzte ihre Freundin, während sie ihren Mischling Speedy vom Sattel befreit. Für den Wanderritt, der zum 40. Mal vom LRFV ausgerichtet wurde, hatten Mitglieder tags zuvor wieder eine 25 Kilometer lange Strecke durch die Naturlandschaft umweltfreundlich mit Sägemehl markiert.

167 Reiter und einige Kutschen aus ganz Oberbayern und darüber hinaus hatten sich im Stadel der Reitanlage an der Albershofener Straße eine Startnummer abgeholt, um dann mit lockeren Zügeln gut gelaunt auf ihren Haflingern, Arabern oder Oberländern loszureiten. Die Strecke führte von der Reitanlage in Richtung Jesenwang, Brandenberg Geltendorf und wieder zurück. Die meisten Pferdefreunde ritten alleine, manche kamen aber auch in Gruppen oder trafen Bekannte, mit denen sie dann auf die Strecke gingen. Das stärkste Team kam mit neun Reitern aus Starnberg und wurde mit einem Pokal belohnt.

"Wir haben uns Zeit gelassen, weil wir dann neben dem Landschafts- und Reitgenuss auch noch ausgiebig ratschen konnten", befand schmunzelnd eine junge Frau aus Olching, die mit zwei Freundinnen schon mehrmals in Moorenweis mitgeritten ist. "Mir war wichtig, meine noch junge Quarter-Horse-Stute besser kennen zu lernen", verriet eine Reiterin aus Egling, daher habe sie sich niemandem angeschlossen. Josephine Pfoertsch aus Alling nahm schon "wenigstens 25 Mal" am Wanderritt teil. Begleitet wurde sie auf ihrer Oldenburger Stute "Sierra madre" von Elke Pilotto, die auf ihrem Hannoveraner "Calino" das erste Mal mitritt. "Es war einfach super", befanden die beiden, bevor sie sich bei Kaffee und Kuchen ausruhten.

Je nachdem wie sehr die Pferde angetrieben wurden, dauerte die Reitwanderung zwischen 150 und 300 Minuten. Der Wanderritt sei immer bestens organisiert, an "Raststellen" gebe es Verpflegung und gelegentlich könne man Tiere wie Rehe oder Sperber und Bussarde beobachten, schwärmte eine Frau aus Mering, die zum vierten Mal dabei war. Pokale gab es auch für die jüngste Reiterin mit fünf Jahren, Anika Schwarz aus Egg, deren Vater Cornelius Schwarz beim LRFV als Zweiter Vorsitzender aktiv ist. Wie Kassenwartin Christine Schwandtner ermittelte, war "Dauergast Franz Hatzelmann" aus Wielenbach (Landkreis Weilheim), der im November 85 Jahre alt wird, der älteste Teilnehmer. Auch er wurde mit einem Pokal belohnt.

Die Vorbereitung des Ritts nehme stets viel Zeit in Anspruch. Man suche jedes Jahr eine Strecke aus, "auf der man möglichst auf keinen geteerten und auch nicht auf frisch geschotterten Wegen reiten muss, damit die Hufe der Pferde keinen Schaden nehmen und Beinverletzungen vermieden werden", erzählte Hans Sigl, der seit etwa 15 Jahren dem LRFV vorsitzt. Wichtig sei, alle Grundstücks- und Waldbesitzer zu fragen, ob man durchreiten dürfe, und man brauche eine Vielzahl von Helfern für Streckenposten, Kontrolle und für die Ausgabe von Getränken und Wurstsemmeln. Zum Jubiläum gratulierten Bürgermeister Joseph Schäffler und Vertreter des Reitsportverbandes. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Reit- und Fahrvereins bestand von Mittag an die Möglichkeit auf Ponys zu reiten oder in Kutschen durch die Landschaft zu fahren.