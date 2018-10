19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Mein Tag Eine Sache des Glaubens

Jochen Heber berichtet über seine Aufgaben als Kirchenvorstand

Von Katharina Knaut

Mit der Kirche hatte Jochen Heber lange nicht viel zu tun - bis zur Taufe seines Sohnes. "Da bin ich wieder zur Kirche gekommen." Und zum Glauben. Schließlich wurde er in den Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Gnadenkirche in Fürstenfeldbruck gewählt. Dem gehört er seit 18 Jahren an. Am Sonntag tritt er erneut zur Wahl an.

Alle sechs Jahr werden die Kirchenvorstände von den Gemeindemitgliedern neu bestimmt. Heber hofft, dass er wieder einer von ihnen sein wird. "Kirchenvorstand zu sein ist eine große Verantwortung. Aber es macht mir Spaß, sonst hätte ich es nicht 18 Jahre lang gemacht." Etliche Projekte konnte er in dieser Zeit begleiten und umsetzen. Am Anfang legte er den Schwerpunkt auf Umwelt. Als ausgebildeter Landschaftsgärtner und Besitzer einer Gartenbaufirma in Alling kenne er sich mit dem Thema aus, so Heber. Stolz ist er auf ein Projekt, bei dem er mit anderen Ehrenamtlichen die Fläche zwischen dem Kindergarten und der Gnadenkirche aufgewertet hat. "Jetzt ist es ein Platz, auf dem man sich niederlassen oder Feste feiern kann." Mittlerweile liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Ökumene, insbesondere auf der Zusammenarbeit mit Stankt Bernhard. Eine Arbeit, die er gerne weiter vertiefen möchte. Einiges habe man schon erreicht: "Die ökumenische Arbeit läuft besser, wir haben einen engen Verbund."

Eine besondere Herzensangelegenheit für ihn ist die Rückgewinnung der Familien. "Nach dem Kindergarten brechen viele weg." Erst mit der Konfirmation kämen sie wieder zur Kirche, sagt Heber. Aber dazwischen klaffe eine Lücke "Das ist ein wichtiges Entwicklungsstadium. Es wäre schön, wenn wir da wieder mehr erreichen könnten." Ein Rezept hat er aber nicht. "Wir haben zwar diskutiert, aber noch keine Lösung gefunden."Vielleicht erhält er am Wochenende die Möglichkeit, weiter an einer Möglichkeit zu arbeiten.