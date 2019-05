31. Mai 2019, 21:56 Uhr Mehr Schlagkraft Zusammen feiern und arbeiten

Germeringer Asylhelfer planen mehr Kooperation

Die Asylhelfer in Germering wollen verstärkt zusammenarbeiten. Das haben sie bei einem Treffen beschlossen. Bislang gibt es zwei Organisationen von Asylhelfern in der Stadt. Die Helfer des Arbeitskreises Asyl kümmern sich um die Bewohner der Unterkunft am Starnberger Weg, die Mitstreiter des Helferkreises Germering um die Flüchtlinge in der Unterkunft an der Industriestraße. Geplant ist nun ein gemeinsames Sommerfest und die Zusammenarbeit beim Stadtfest. Dort sollen Speisen aus den Ländern der Flüchtlinge verkauft werden. Langfristig möchten die Ehrenamtlichen ein Hilfesystem aufbauen, das den Flüchtlingen erleichtern soll, mit den bürokratischen Anforderungen zurecht zu kommen. Die Helfer wünschen sich zudem eine Außenstelle der Ausländerbehörde des Landratsamts in Germering. Dies würde eine erhebliche Erleichterung für Flüchtlinge und Asylhelfer bedeuten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt über das Treffen. Wer die Asylhelfer unterstützen will, meldet sich bei Frauke Stechow (089/894 19-254) oder Claudia Lercher (08141/306 30 14).