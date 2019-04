25. April 2019, 22:15 Uhr Mammendorf Reiten auf Rekordniveau

Zum Turnier in Egg werden 900 Teilnehmer erwartet

Von Jamila Christians, Mammendorf

Das Glück der Erde liegt bekanntlich auf dem Rücken der Pferde. So auch am kommenden Wochenende vom 26. bis 28. April auf dem Stutenmilchgestüt Schwarz im Mammendorfer Ortsteil Egg. Dort dürfen sich Reitprofis und Pferdeenthusiasten auf ein besonderes Event freuen: Der Ländliche Reit- und Fahrverein Moorenweis richtet, bereits zum fünften Mal, ein Reitturnier aus. Von Freitagfrüh bis Sonntagabend dauert das Spektakel an, das sowohl Kinder als auch Erwachsene durch sportliche Reitkunst begeistern soll. Das Turnier wartet mit Wettbewerben in den Disziplinen Dressur-und Springreiten auf.

Aus ganz Bayern kommen die 900 Turnierteilnehmer, sagt Mitveranstalterin Annika Schwarz vom Gestüt. Auch dieses Jahr erwarte sie um die 2000 Zuschauer. Bereits am Freitag startet das Turnier mit dem Kinder-und Jugendtag. Dort präsentieren die jungen Teilnehmer ihre Reitkünste im Dressur und Springreiten. Am Samstag findet das Dressurreiten der Erwachsenen statt, die Reiter starten im Minutentakt, so reiht sich ein Wettbewerb dem anderen. Das Dressurreiten ist ein besonderer Reitstil, das unter Fachkundigen auch als die Königsdisziplin im Reitsport bekannt ist. Dabei wird eine bestimmte Anzahl an Lektionen wie Schritt, Trab und Galopp auf geraden oder gebogenen Linien vorwärts, seitwärts oder rückwärts präsentiert. Die Haltung des Reiters als auch die ausgeführten Bewegungen des Pferdes fließen in die Bewertung mit ein. Am letzten Tag bieten die Springreiter ihre Leistung dar. In der Disziplin muss der Reiter auf seinem Pferd einen Parcours durchlaufen und Hindernisse überwinden.

Die Bewertung bei dem Turnier in Mammendorf erfolgt durch fünf Richter, die selbst fundierte Erfahrung im Reitsport vorweisen. Neben dem Reitstil bewerten diese aber auch in unterschiedlichen Schweregraden: Von der E-Dressur (Einfach) für die Anfänger über die M-Dressur (Mittelschwer) bis zur S-Dressur (Schwer) sind unter den Wettbewerbern vorzufinden.

Zum Ende eines jeden Turniertages werden die Gewinner gekürt und Preise verliehen. So wartet auf Erstplatzierten ein Preisgeld von 300 Euro, für alle weiteren Sieger gibt es Ehrenpreise, wie Pflegematerial oder Reiterzubehör.

Das Turnier lockt nicht nur mit unterschiedlichem Reitsportniveau, sondern bietet auch für die vielen Besucher zahlreiche Aktivitäten rund ums Pferd. Die Kinder dürfen Ponyreiten oder sich über eine Führung durch das Gestüt freuen. Neben Pferd und Wettbewerb ist für Stärkung kulinarisch mit Kaffee, Kuchen und warmen Speisen vorgesorgt.

Reitturnier vom 26. bis 28. April, Beginn jeweils um acht Uhr. Stutenmilchgestüt Schwarz, Egg 4 in Mammendorf.