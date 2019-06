16. Juni 2019, 21:46 Uhr Mammendorf Polizei sucht Unfallgeschädigten

Auf der Fahrt von Mammendorf nach Mittelstetten hat eine 81 Jahre alte Autofahrerin das vor ihrem Wagen fahrende Auto touchiert. Laut Polizei setzte die Frau ihre Fahrt jedoch zunächst fort. Erst einige Zeit nach dem Unfall meldete sie sich bei der Polizei, konnte aber über das von ihr beschädigte Auto nur sagen, dass es eine dunkle Farbe hatte. Sowohl den Unfallort, als auch andere Einzelheiten konnte die Fahrerin nicht nennen. Auch ein geschädigter Autofahrer hat sich bislang nicht gemeldet. Der angefahrene Wagen müsste einen Schaden am Heck haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall am Freitagnachmittag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr beobachtet haben. Mitteilungen an die Brucker Inspektion unter Telefon 08141/6120.