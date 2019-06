13. Juni 2019, 22:16 Uhr Mammendorf Kicken und Campen

Beim großen Pfingstturnier in Mammendorf kommen 82 Jugendmannschaften zusammen. Dabei zeigt sich, es geht um mehr als nur Sport

Von Karl-Wilhelm Götte, Mammendorf

Ben Diallo gibt stimmlich alles. Er hält ein Megaphon in der Hand und schreit "SVG, SVG". Die um herum stehenden jungen Fußballer des SV Germering schreien es ihm nach. "Schwarze Legende" steht hinten auf dem T-Shirt von Diallo gedruckt. Damit spielt er offenbar selbstironisch auf seine schwarze Hautfarbe an. Beim großen Pfingstturnier des SV Mammendorf spielt gerade die E1-Jugend des SV Germering gegen die des Nachbarn SC Unterpfaffenhofen. Es ist auch bei den Zehnjährigen ein Prestigeduell der beiden Germeringer Fußballclubs. Es steht aktuell noch 0:0 und beide Teams schenken sich nichts.

Drei Tage dauert das internationale Junioren-Pfingstturner in Mammendorf. Es ist heuer die 52. Auflage und das großzügige Sportgelände ist prädestiniert für diese Veranstaltung. Auch am Pfingstmontag pulsiert das Fußballleben auf allen Plätzen. Die Laune aller Beteiligten der 82 teilnehmenden Mannschaften aus 23 Vereinen von der F- bis zur C-Jugend ist bestens. Auch die Vereine, die rundherum ihre Zeltlager aufgeschlagen haben, sind im morgendlichen Sonnenschein wieder froh gestimmt. Nach dem nächtlichen Regen trocknen ihre Zelte langsam wieder ab. Turnierleiter Christoph Zauser kommt gerade mal wieder im Turnierbüro vorbei, wo die Vereinskolleginnen Simone Schwellinger und Nikola Wex geduldig alle Fragen der wartenden Mannschaftsführer beantworten.

Turnierleiter Zauser lächelt zufrieden und sagt: "Es ist wieder der ganz normale Wahnsinn. Jeder Quatsch ist dabei." Gerade musste er einen Spielausfall regeln, weil ein Verein zu wenige Spieler aufgeboten hat. Jedes Jahr mache es wieder aufs Neue Spaß, "aber ich bin froh, dass heute dann doch alles vorbei ist", so Zauser. Der Aufwand für den Verein sei wieder enorm gewesen. Etwa 120 Helfer sind im Einsatz. In der Küche wird von früh bis spät gewerkelt. Viele Stammgäste sind wieder da. Aus der Schweiz kommt seit vielen Jahren der FC Rüti aus der Nähe des Zürich-Sees. Mit 155 Personen, darunter 120 Kindern, ist der SV Sillenbuch aus Stuttgart dabei - schon seit mehreren Jahrzehnten. Sie bringen ihr eigenes Küchenzelt zur Selbstverpflegung mit. Die Fahrt nach Mammendorf ist der jährliche Renner im Verein und ganz früh ausgebucht. "Einige Betreuer sind schon als Kinder hier gewesen", erzählt Martin Schatz, 52. Er kam vor acht Jahren mit seinem Sohn Marco erstmals hier her, als der in der F-Jugend spielte. "Jetzt ist Marco in der C-Jugend dabei", sagt Jugendtrainer Schatz stolz. Sillenbuch gewinnt auch in Mammendorf regelmäßig Turniere. Diesmal siegten die Stuttgarter bei den E1- und den F1-Junioren.

Inzwischen ist das E1-Spiel zwischen den beiden Germeringer Clubs in den Schlussminuten angekommen. Ben Diallo schreit noch einmal ins Megaphon: "SVG kämpfen und siegen" und der umstehende Chor stimmt ein. Als der SVG-Torwart Simon Schumm mit Windunterstützung einen weiten Abschlag auf dem Kleinfeld macht, der Ball hoch aufspringt und über den SCUG-Keeper fliegt, sieht es nach einem Tor für den SVG aus. Doch der Ball fällt oben auf die Torlatte und dann hinter das Tor. Es bleibt beim letztlich gerechten 0:0-Unentschieden. SVG-Trainer Fabian Ophoven ist damit zufrieden. "Wir sind mit hundert Leuten hier", erzählt er. Auch sie zelten und verpflegen sich selbst. "Das ist immer einen Riesenspaß für die Kinder", bestätigt Ophoven. "Es stärkt den Zusammenhalt in den Mannschaften." Die werden häufig durchgemischt. So wurden die beiden E-Jugendmannschaften in Mammendorf aus den vier E-Jugendmannschaften des SVG zusammengestellt.

Das E2-Turnier holte sich der Germeringer Verein, der über insgesamt 15 Jugendmannschaften verfügt. Jugendtrainer Ben Diallo ist ein wichtiger Mann im Verein. "Er ist großartig", sagt Ophoven über die "Schwarze Legende", "er ist unser Kinderfänger."