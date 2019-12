Gelungene Mischung aus Kunsthandwerk, Show und stimmungsvollem Ambiente: Gut 5000 Besucher lassen sich an drei Tagen auf dem raffiniert illuminierten Volksfestplatz in den Bann schlagen

Es gibt einige unvergleichliche Weihnachtsmärkte im Landkreis, die sich ihren eigenen Charakter bewahren. So wie etwa der kunsthandwerkliche Fürstenfelder Adventsmarkt in der Klostertenne, die aufwendig inszenierte Türkenfelder Bergweihnacht oder einige familiäre Veranstaltungen im Westen des Landkreises. Gewiss einmalig ist der Maisacher Weihnachtszauber, der am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal stattgefunden hat. Sein Ambiente ist schlicht zauberhaft.

Es ist eine Mischung aus Tollwood und Märchenwelt - auch wenn man sich ebenso wie bei der Premiere den Schnee dazu denken muss. Am Samstagabend legt sich der gnädige Mantel der Dunkelheit über den gekiesten Volksfestplatz. Der wird zur Bühne für ein Lichtermeer. Überall leuchtet und blinkt es zwischen Tannenbäumchen, Zirkuszelten, Holzbuden. Hier sind Lichtbänder mit Zweigen kunstvoll zu Girlanden drapiert, dort leuchten silberne, mehrarmige Kerzenständer sowie Kristallkronleuchter. Und auf den Tischen leuchtet es neben dem Samowar aus Einweckgläsern. Hier wird alles zur Kunst geadelt, sogar die Karte der Glühweinbude präsentiert sich im verschnörkelten bronzefarbenen Barockrahmen.

Wohlweislich hat Organisatorin Helga Backus diesmal aufs Engagement des Eiskünstlers Christian Staber verzichtet. Dem waren bei der Premiere die herausgesägten Skulpturen förmlich unter der Hand weggeschmolzen. Da haben es die beiden Gaukler leichter, die buchstäblich mit dem Feuer tanzen und denen der Klimawandel nichts anhaben kann: Karolina Hoffmann und Norbert Mayer tauchen mit ihrer eindrucksvollen Feuershow die Gesichter der staunenden Zuschauer in flackerndes Licht - Hula-Hoop mit einem brennenden Reifen? Feuer schlucken? Rasend schnell rotierende Flammen? Kein Problem für die beiden Virtuosen. Da macht sogar ein himmlisches Dreigestirn Pause, das zuvor in fantastischen Kostümen über den Platz geschwebt war: Schneekönigin Jacqueline, der Pralinen verteilende Weihnachtsengel Sarah und Elfe Manu, die Lutscher für die Kinder dabei hat.

Von dem Spektakel draußen vor dem Zirkuszelt bekommen Marlene Schießl und ihr Sohn Johannes, 35, gar nichts mit. Sie schwelgen in ihrer eigenen Welt, die gleich am Eingang mit dem von Marlene Schießl gestalteten originellen Krawattenchristbaum beginnt und in der viele geschätzte Kollegen aus der Kunsthandwerksszene Platz haben. Die gelernte Schaufensterdekorateurin aus Gröbenzell, die sich auch als Seidenmalerin einen Namen gemacht hat, kämpft auf ihre ganz eigene Weise gegen die Ex-und-hopp-Mentalität. Unter ihren Händen werden aus Metallschrott und Scherben wunderbare Unikate. So liefert ihr ein Jäger ausgediente Patronenhülsen, die Wiederauferstehung feiern als kleine Engel mit Kunstperlenkopf. Und der prächtige Lampenschirm war in seinem früheren Leben einmal eine Konservendose. Nahezu alle ihre Kunstwerken sind gelötet, in Verbindung mit buntem Glas entstehen schöne Dekoartikel. Ein Lieblingsstück, das Schießl eigentlich gar nicht so gerne hergeben würde, ist die große beleuchtete Tiffany-Glaskugel, an der sie drei Wochen gearbeitet hat. "Ich habe den ganzen Kopf voller Ideen", sagt sie. Die Künstlerin lobt den "sehr gut organisierten Maisacher Weihnachtszauber" und freut sich über die vielen Künstler auf der selben Wellenlänge - ein Aussteller reiste aus Berlin an - und die interessierte Kundschaft. Gut 5000 Besucher waren es an den drei Tagen.