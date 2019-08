Kabarettist Stefan Otto spielt in seinem Best-of-Programm Gitarre, Keyboard und Waschbrett.

Stefan Otto spielt am Mittwoch im Festzelt

Das Programm der diesjährigen Maisacher Festwoche kann sich sehen lassen. Neben Pferde-Erlebnistag, Dirndl-Verlosung und dem großen Feuerwerk am letzten Abend stellt vor allem der Auftritt des Musikkabarettisten Stefan Otto am Mittwoch, dem 28. August, ein besonderes Kleinkunst-Ereignis dar. Der allzeit strahlende Alleinunterhalter mit niederbayrischem Dialekt wird sein Best-of-Programm "Ois dabei" zum Besten geben und darin die Höhepunkte seiner mittlerweile 16-jährigen Bühnenkarriere Revue passieren lassen.

Zu seinen ersten Sketchen hatte Otto das bayerische Komikerpaar Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger, besser bekannt als "Herbert & Schnipsi", inspiriert. Nachdem der gebürtige Dingolfinger zunächst deren Geschichten mit Freunden nachgespielt hatte, schrieb er seine eigenen und 2003 sein erstes Bühnenprogramm "I gib's auf". Vier weitere Programme sollten folgen, mit denen sich Otto einen Namen in der Kabarettszene der Region machte. Mittlerweile führen ihn sein Live-Touren durch ganz Bayern und sogar nach Österreich.

Bei Stefan Otto treffen musikalisches Talent, das er an Gitarre, Keyboard oder Waschbrett beweist, auf einen unverkennbaren Humor, mit dem er Alltagssituationen auf die Schippe nimmt. Ob er nun das Küchengerät Thermomix besingt oder seine Meinung zur Tradition der Junggesellenabschiede deutlich macht, er tut es mit einem Augenzwinkern und ehrlicher Freude am Kabarett.

Seit Beginn seiner Bühnenkarriere hat sich für den Otto einiges geändert: "Wo früher 20 bis 50 Leute gekommen sind, kommen mittlerweile 200 bis 300 Gäste. Anfangs war natürlich auch die Internetpräsenz nicht so möglich wie heute. Youtube kannte man nur vereinzelt, und bei Facebook meinte man bis 2004, das ist a G'sichtscreme vom Aldi! Was hingegen gleichgeblieben ist, ist das Lampenfieber." Mittlerweile wurde Otto für sein kulturelles Schaffen auch vielfach ausgezeichnet, so bekam er beispielsweise im März den Kulturpreis des Landkreises Dingolfing-Landau verliehen. Die Laudatio hielten - wie könnte es anders sein - Ottos Idole Herbert und Schnipsi.

Wenn Stefan Otto am Mittwoch das Festzelt auf dem Maisacher Volksfest bespielt, können sich Besucher auf einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen und vor allem lustigen Abend freuen. Vorab verrät er seinen persönlichen Programmhöhepunkt: "Das ist natürlich mein Medley, in der ich bekannte Hits mit neuem Text versehe. Da macht es auch immer Spaß, spontan auf Reaktionen aus dem Publikum einzugehen!"

Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es entweder für 15 Euro im Rathaus oder für 18 Euro an der Abendkasse.