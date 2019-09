Nach sechs Jahren erlebt das Maisacher Volksfest am Schlusstag wieder einmal einen "Pferdeerlebnistag". Dieser zieht mehrere hundert Interessierte an. Die Besucher erfahren viel über die verschiedenen Sportarten, die mit den Vierbeinern zu betreiben sind

Lasar wirkt nicht gerade grazil. Der Friesen-Wallach wiegt 627 Kilo und hat ein Stockmaß von 1,62 Meter. Oben auf dem Pferd sitzt Pamela Schmidt. Lasar ist 16 Jahre alt und hat als Dressurpferd offenbar schon viel erlebt. Sein Können zeigt er im Rechteck des Reitplatzes auf der Maisacher Volksfestwiese während des dort stattfindenden Pferdeerlebnistages, den die Maisacher Pferdefreunde zusammen mit dem Reitstall Reil veranstalten. Lasar ist vor allem ein perfekter Könner des spanischen Schrittes. Schmidt, die sich im historischen Damensattelkostüm mit Rüschen-Jabot präsentiert, aber nicht im Damensattel reitet, animiert ihr Pferd aus dem normalen Schritt zum spanischen Schritt überzugehen. Dabei streckt Lasar abwechselnd das rechte und das linke Vorderbein möglichst elegant und rhythmisch in die Höhe. Er macht es viermal, sogar zehnmal hintereinander. "Das macht er süß", sagt eine Zuschauerin ganz ergriffen. Alle 200 Besucher der Pferdeschau, die sich um den Reitplatz eingefunden haben, sehen das genauso und applaudieren Tier und Reiterin.

Die Veranstaltung im sonntäglichen Sonnenschein moderiert Martina Reil vom Reitstall Reil in Bergkirchen. Dort sind 60 Pferde als Pensionspferde untergebracht. Momentan ist keine Pferdebox samt Verpflegung und sonstiger Betreuung für 380 Euro im Monat mehr frei, es gibt eine Warteliste, weist die Internetseite aus. "Friesenpferde sind quadratisch, praktisch, gut", kommentiert Reil launig. Sie würden auch in der Kutschszene eingesetzt. Lasar wäre auf dem Reiterhof der Herdenchef. Reil ist Juniorchefin im Familienbetrieb in Bergkirchen. Die Pferdepension mit Reitunterricht betreibt die Familie seit 30 Jahren. Sie hat auch noch eine große Landwirtschaft. Das Futter für die Tiere erzeugen die Reils selbst. "Sonst wäre es wirtschaftlich schwierig", erklärt Martina Reil.

Detailansicht öffnen Streicheleinheiten: Viele Kinder konnten den Tieren auf dem Pferdeerlebnistag ganz nah kommen. (Foto: Matthias Ferdinand Döring)

Der Umgang mit den Pferden ist ihr eine Herzensangelegenheit. "Das muss man auch so leben", sagt sie, als der zweite Friesenhengst mit Reiter Markus Rungaldier in einem glitzernden Reitfrack und mit Dreispitz auf dem Kopf seine Runden auf dem Reitplatz dreht. Abianos heißt der Hengst und ist elf Jahre alt. Reil nennt die beiden Pferde "schwarze Perlen". Abianos zeigt fliegenden Galoppwechsel und bekommt dafür Applaus vom Publikum. "Das sieht einfach aus, ist es aber nicht", betont Reil. "Das Pferd hat die komplette Last auf den Hinterbeinen und muss dann seine 600 Kilo bewegen." Musik setzt sein und die beiden Pferde gehen in den schnellen Trab über. "Ein Pferd ist kein Tennisschläger", zieht Moderatorin Reil einen erstaunlichen Vergleich. "Jedes Pferd hat seinen eigenen Charakter und über das tägliche Training müssen Reiterin und Pferd ein Team werden." Letztlich gehe es darum, dass das Pferd Vertrauen zur Reiterin oder dem Reiter habe. Vor den Dressurpferden waren einige Springpferde, die niedrige Hindernisse zu bewältigen hatten, auf dem Reitplatz unterwegs. Friesenpferde - "die Holländer", sagt Reil - seien früher reine Arbeitstiere gewesen und sind die älteste Pferderasse Europas.

Lasar zeigt noch einmal seinen hohen spanischen Schritt, als Reiterin Schmidt neben ihm herläuft und ihm das Heben der Beine vormacht. Dann verabschiedet sich der Friesen-Wallach mit einer Extra-Verbeugung vom Publikum. Dafür bekommen Pferd und Reiterin noch einmal Extraapplaus. Anschließend fährt eine Kutsche rein. Franz Sextl aus Graßlfing hat zwei Schimmel davor gespannt und fährt mehrere Runden. Vorne auf dem Kutschbock sitzen mit ihm seine Tochter und seine Enkelin. In die Kutsche hat Martina Reil vier junge Frauen im Dirndl vom Reitstall platziert. Danach zieht der neunjährige Chellesto, ein Fuchswallach, mit Reiterin Ramona zur Musik seine Bahn. "Der Reitsport braucht Nachwuchs", sagt die Moderatorin als Appell an die Eltern, ihre Kinder zum Reiten zu schicken. Natürlich dominieren auch auf dem Reiterhof der Reils junge Mädchen die Szenerie. "Ich habe aber auch einen 14-jährigen Jungen als Reitschüler", erzählt die Juniorchefin und schmunzelt: "Ein Hahn ist immer im Korb."