7. August 2019, 21:44 Uhr Maisach Togohilfe sammelt Schulranzen

Schulranzen von Kindern, die die Grundschule verlassen, sammelt die PiT-Togohilfe in Maisach. Die bunten Tornister sollen an Buben und Mädchen in dem westafrikanischen Staat verteilt werden, deren Eltern sich eine solche Schulausrüstung nicht leisten können. Die Kinder, die einen Ranzen erhalten, hätten fleißig gelernt und gehörten zu den Klassenbesten, heißt es in einer Pressemeldung von Margret Kopp. Die Schulranzen werden von Donnerstag, 15. August, an eine Woche lang im Togohaus entgegengenommen. Spender werden gebeten, sich unter Telefon 08141/527 22 68 anzumelden.