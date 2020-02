Was passiert, wenn ein Autofahrer seinen Wagen bei Tempo 50 plötzlich abbremsen muss? Wie lange sind die Bremswege bei 50 und bei 30 Kilometern pro Stunde? Und wie kann in Gernlinden die Sicherheit auf den Straßen erhöht werden? Diese und ähnliche Fragen treiben einige Familien besonders an, um sich für die Verbesserung der Verkehrssicherheit in dem größten Maisacher Ortsteil einzusetzen. Vor einem Jahr wurden in kurzer Zeit 426 Unterschriften gesammelt, die darauf hinweisen sollten, dass sich viele Menschen Gedanken über die Sicherheit auf der Brucker Straße und der Merianstraße machen. Am Samstag, 8. Februar, sollen vor dem Bürgerzentrum in Gernlinden bei einer privat organisierten Informationsveranstaltung gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) sich die Bürger über die derzeitige Verkehrssituation erkundigen können und Ideen und Anregungen abgeben. Der Maisacher Gemeinderat habe beschlossen, so Initiatorin Bettina von Plotho, ein Planungsbüro damit zu beauftragen, die örtliche Verkehrssituation zu verbessern. Bevor das Büro in den nächsten Wochen mit seiner Arbeit beginne, wolle man den Gernlindenern fünf Wochen vor der Kommunalwahl die Möglichkeit geben, auch die Meinungen der Maisacher Parteien und Wählergruppen dazu zu hören. Der VCD werde die Bremswege veranschaulichen und die Wünsche und Anregungen der Besucher festhalten.

Im Gemeinderat war man im vergangenen Jahr der Ansicht, dass Geschwindigkeitsanzeigen mit dem Smiley ausreichen müssten, um die dort geltenden 40 Stundenkilometer zu gewährleisten. Eine Informationsveranstaltung der Gemeinde wurde abgehalten, und es wurde die Erstellung eines Verkehrskonzepts beschlossen. Das soll aber nicht nur isoliert für Gernlinden angefertigt werden, sondern auch den Hauptort Maisach berücksichtigen. Es war notwendig geworden, um die sich neu ergebenden Verkehrswege und -ströme nach dem Bau der Umfahrungsstraße zu analysieren.

Infostand Verkehrssituation Gernlinden, Bürgerzentrum Gernlinden, Samstag, 8. Februar, 10 bis 12 Uhr