16. August 2019, 22:09 Uhr Maisach Tafeln auf dem Rathausplatz

CSU-Ortsverband veranstaltet erste Weiße Nacht

Menschen in weißer Kleidung an weiß gedeckten Tischen: Der Ortsverband der CSU in Maisach macht am Samstag eine "Weiße Nacht der langen Tafel" zur Spendenaktion. Für jeden besetzten Meter der Tafel werden drei Euro an eine soziale Organisation gespendet. Wie bei einer weißen Nacht üblich, werden die Gäste gebeten, sich einen Picknickkorb mit Essen zu packen und mitzunehmen. "Dadurch, dass es zum ersten Mal ist, können wir noch gar nicht einschätzen, wie viele Besucher kommen", meint CSU-Sprechering Petra Seidl. "Wir bauen auf alle Fälle zehn Tische auf." Ein Tisch habe in etwa die Länge von gut eineinhalb Metern. Bei Bedarf sind auch noch mehr Tische auf Lager, die dazugestellt werden können. Die Tischreihe wird vom Rathausplatz in der Riedlstraße Richtung Grundschule aufgebaut.

Dadurch, dass die weiße Nacht in Maisach zum ersten Mal stattfindet, "loten wir das erst mal aus und schauen wie es bei den Leuten ankommt", so Seidl. Um Getränke müssen sich die Besucher nicht kümmern. Bier, Wein, Cocktails, Sekt und alkoholfreie Getränke wird der Ortsverband zum Verkauf anbieten. Die Besucher können ihr mitgebrachtes Essen und Geschirr auf den weiß gedeckten und dekorierten Tischen ausbreiten und zusammen den Abend genießen. Um dem Motto auch gerecht zu werden, sollten die Besucher mindestens ein weißes Kleidungsstück zu tragen.

Die "Weiße Nacht der langen Tafel" soll auch in den kommenden Jahren wieder angeboten und zu einem festen Bestandteil in Maisach werden. Wenn das Interesse bestehe, würde die CSU auch selbst ein paar Schmankerl anbieten, meint Seidl. Die Idee, zu einer weißen Nacht in Maisach einzuladen, existiert schon länger, inspiriert wurde die CSU dazu von anderen Städten. Nachdem Vorstandsmitglieder der CSU Maisach weiße Nächte unter anderem in Germering besucht hatten, kam die Idee auf, das Fest auch in Maisach auszurichten.

An welche Organisation das Geld gespendet werden soll, steht noch nicht fest, nur dass es eine aus Maisach sein soll. Zur Auswahl stehen bisher der Sozialfonds, die Nachbarschaftshilfe und das Dominikus-Ringeisen-Werk. "Es bleibt auf jeden Fall in der Gemeinde", meint Seidl. Auch die Besucher der Veranstaltung am Samstag können mitentscheiden. Für kommende weiße Nächte ist auch Livemusik geplant, dieses Jahr wird aber keine Band auftreten. Zur musikalischen Untermalung werde Klassik oder Schlager gespielt. Für den Fall, dass das Wetter nicht wie geplant mitspielt, wird es keinen Ersatztermin geben. "Wenn's wirklich regnet, wird's ausfallen", sagt Seidl. Den Termin zu verschieben, ist wegen der in der kommenden Woche beginnenden Maisacher Festwoche nicht geplant.

Gemeinsames Picknick bei der "Weißen Nacht der langen Tafel", am 17. August, 18.30 Uhr, Rathausplatz Maisach