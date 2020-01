Zwei Zweiradfahrer sind bei Unfällen am vergangenen Montag verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah auf der Kreuzung der Olchinger Pfarr- mit der Rebhuhnstraße einen von rechts kommenden Radfahrer. Der 70-Jährige stürzte und musste leicht verletzt in die Kreisklinik gebracht werden. Alleinbeteiligt stürzte in Maisach ein 77-Jähriger mit seinem Motorroller, als er von der Emmeringer- in die Hauptstraße abbog. Laut Polizei war er betrunken.