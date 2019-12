Wer sich den bayerischen Dialekt mehr zu eigen machen will, der kann am Sonntag, 12. Januar, in einem Kurs der Volkshochschule in Maisach vermutlich einige Fortschritte erzielen. Der Mundartkünstler und Kabarettist Thomas Vogelmayer nimmt sich jedenfalls drei Stunden Zeit, um die Teilnehmer mit der bayerischen Sprache "unterhaltsam und humoristisch" vertraut zu machen. Am Ende verspricht der Mundart-Künstler aus Mitterfels nicht nur ein zünftiges Weißwurstfrühstück, sondern auch ein Zertifikat, das einiges bescheinigt: "Danach kann Ihnen auf bairisch niemand mehr etwas vormachen." Anmeldungen nimmt die VHS Maisach entgegen.