16. Juni 2019, 21:46 Uhr Maisach Motorradfahrerin schwer verletzt

Wahrscheinlich weil sie zu schnell in eine Kurve gefahren ist, ist eine 22-jährige Motorradfahrerin am Freitagabend gegen 21.15 Uhr von der Straße zwischen Olching und Maisach abgekommen und gestürzt. Diesen Unfallablauf vermutet die Polizei. Die Frau zog sich Verletzungen am Becken, Rücken und den Beinen zu und wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.