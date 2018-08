24. August 2018, 21:58 Uhr Maisach Im Hintergrund

Vom Bespielen eines Festzelts

Wenn man sich die Situation in einem Bierzelt vorstellt, gibt es grundlegende Bestandteile, die im Kopfkino auftauchen. Menschen, die sich unterhalten und amüsieren, Kellnerinnen, die hektisch umherlaufen und Gäste bedienen, und Bands, Sänger und Kapellen, die eine musikalische Unterhaltung gewährleisten. Die anspruchsvolle Aufgabe besteht darin, Stimmung im Zelt zu entfachen und die Besucher bei Laune zu halten.

Für die Musikgestalter der 44. Maisacher Festwoche ist das eine Herausforderung. Worauf es beim Auftritt ankommt und wie man das Publikum in Schwung bringt, das ist für Karl Schießl von der Band "Die Stieflziacha" offensichtlich. Und sehr leicht, denn wenn das Bierzelt aufgesucht wird, tut der Zeltgast das "mit dem Vorsatz, zu feiern". Für die richtige Unterhaltung mit typischer Bierzeltmusik zu sorgen, ist laut Bandmitglied "Kare" kein großes Ding. Zusammen mit seinen vier Mitstreitern verspricht er "die echt bayerische Bierzeltgaudi". Dass das Publikum sich amüsiert, ist für Karl Schießl selbstverständlich. Der Sänger, Moderator, Bassgitarrist und Tubaspieler erklärt das mit der vom Besucher "geplanten Stimmung".

Die Vorsitzende der Blaskapelle Maisach, Eva Pflügl, sieht das ähnlich. Denn der Besucher komme mit einer "Erwartungshaltung" in das Zelt. Trotzdem muss das Repertoire bei den Vorbereitungen sorgfältig eingeübt, aber auch erweitert werden. Denn das musikalische Programm muss an die Zuhörer angepasst werden. Beim Frühschoppen wird andere Musik gespielt als abends im Zelt oder beim Seniorennachmittag. Beim Frühschoppen werden eher traditionelle Stücke eingeplant, abends ist eine modernere Auswahl zu erwarten. Dazu zählen auch Stimmungslieder, bei denen das Publikum mitklatschen oder mitsingen kann, so die Vorsitzende Pflügl. Sie betont, dass die Kapelle keine Musik spiele, zu der man "Halligalli auf den Tischen machen kann". Die Gäste sollten sich vernünftig unterhalten können, während im Hintergrund die Kapelle spielt und die Szenerie begleitet.

Die "Lechfeld Buam" treten auf dem Volksfest in Maisach nicht zum ersten Mal auf. Das Trio ist seit vielen Jahren dabei. Um die richtige Bierzeltatmosphäre zu schaffen, spielt es alpenländische Musik, bei der je nach Auditorium Variationen vorkommen. Während des Auftritts beobachten die "Lechfeld Buam" ihr Publikum. Wie kommen die Stücke an? Wenn die Stimmung es erlaubt, wird mehr Aktion in die Musik integriert. Sind mehr jüngere Gäste im Zelt, dürfen die Lieder auch moderner und partymäßiger sein.

Maisacher Festwoche: Festplatz Maisach, Die Stieflziacha am Samstag, 25. August, 19 Uhr, Blaskapelle Maisach am Sonntag, 26. August, elf Uhr, Lechfeld Buam am Montag, 27. August, 18 Uhr