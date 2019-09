Über sein Handy hat ein Hausbesitzer aus dem Maisacher Ortsteil Überacker am Dienstag gegen 22.15 Uhr von einem Einbruchsversuch erfahren. Das Smartphone war mit einer Alarmsicherung seines Anwesens gekoppelt. Der auch vor Ort wahrnehmbare Alarm aber hatte den Täter vermutlich flüchten lassen, denn der Hausbesitzer traf wenig später an seinem Anwesen am Gresfeld niemanden an. Lediglich Spuren an der Terrassentür deuteten auf den Einbruchsversuch hin. Auch der aufmerksame Nachbar, der unmittelbar nach dem Alarm nach dem Rechten schaute, konnte niemanden erkennen. Hinweise erbittet daher die Olchinger Polizei unter Telefon 08142/2930.