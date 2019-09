Bevor am Mittwoch kommender Woche Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU) in Gernlinden die Bürger über die geplante Baumschutzverordnung unterrichtet, setzen die Freien Wähler ihre "Parkbankgespräche" in den Ortsteilen zu diesem Thema fort. Nach den Gesprächskreisen in Überacker und Rottbach wollen die Freien Wähler die Stimmen der Bewohner in den Ortsteile Germerswang und Malching hören. Am Sonntag, 8. September, sind sie deshalb von 9.30 bis 10.30 Uhr vor dem Gasthaus Mösl und von 10.45 bis 12 Uhr gegenüber der Malchinger Kirche beim Huber Sepp.