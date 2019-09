Bäume schützen und damit dem Klimawandel und einer Veränderung des Ortsbildes entgegentreten, das ist das Ziel von Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU). In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wird sein Antrag behandelt, die bislang nur für Gernlinden geltende Baumschutzverordnung auf Maisach auszuweiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor der Entscheidung im Gemeinderat:

Welche Absicht wird mit einer Baumschutzverordnung verfolgt?

In Maisach sind mit Bürgermeister Hans Seidl (CSU) viele weitere Kommunalpolitiker von der Sorge erfasst, dass der Druck auf die größeren Ortsteile zunimmt und es wegen der immer höher werdenden Bodenpreise zu einer deutlichen Nachverdichtung auf den zur Verfügung stehenden Grundstücken kommt. Beispiele dafür gibt es viele, nicht nur in Maisach. Der Verlust von Grünflächen und vor allem Bäumen führt nach Meinung von Seidl nicht nur zu einem veränderten Ortsbild, sondern ist auch schädlich für das Klima.

Eine große Rolle spielt auch das Baurecht. Erfüllt ein Bauvorhaben in einem Gebiet ohne Bebauungsplan entsprechende Vorgaben, hat die Gemeinde so gut wie keine Handhabe. Investoren könnten Grundstücke freiräumen und bauen, was sie wollten. Jeder Bebauungsplan enthält auch einen Grünordnungsplan, in dem schützenswerte Bäume und Gehölze aufgenommen werden. Eine Baumschutzverordnung kann zwar nicht alles verhindern, dient aber den Kommunen dazu, um Schlimmeres zu verhindern.

Detailansicht öffnen In Maisach, wie etwa an der Schulstraße, gilt keine Baumschutzverordnung - Bauherren könnten mit Baumbestand umgehen, wie sie wollen. (Foto: Matthias F. Döring)

Was regelt eine Baumschutzverordnung?

Erstmals in Bayern hat die Gemeinde Gröbenzell 1978 eine Baumschutzverordnung auf der Grundlage des Naturschutzgesetzes erlassen. Bis 1996 wachte eine eigene Baumschutzkommission darüber. Nachdem im Jahr 2000 ein erster Versuch der Freien Wähler gescheitert war, die Regelung aufzuweichen, nutzte die CSU 2010 ihre Mehrheit im Gemeinderat aus und ließ Nadelbäume aus der Verordnung streichen. 2017 wurden sie unter der Führung von Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) wieder in die Schutzverordnung integriert. In Gröbenzell wie übrigens auch in Gernlinden gilt demnach, dass Laub- und Nadelbäume mit einem Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern unter Schutz stehen. Der Umfang wird nicht im Wurzelbereich gemessen, sondern in einem Meter Höhe. Geschützt werden auch mehrstämmige Bäume, die einen Umfang von mehr als 80 Zentimetern haben.

Dürfen dann nie wieder Bäume gefällt werden?

Nein. Eine Baumschutzverordnung sieht Ausnahmen und Fällgenehmigungen vor, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Droht ein Baum umzustürzen oder kann die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gewährleistet werden, können Bäume nach Genehmigung rasch beseitigt werden. In Emmering, zum Beispiel, wo 1988 die Verordnung in Kraft trat, finden Bürger auf der Homepage der Gemeinde einen Vordruck. Demnach kann jeder Grundstückseigentümer einfach, aber begründet beantragen, dass er einen Baum fällen möchte. Er muss einen Vorschlag für eine Ersatzpflanzung mitliefern und darf erst nach der schriftlichen Erlaubnis der Gemeinde den Baum beseitigen. In Gröbenzell behandelt der Bauausschuss solche Anträge, in Maisach werden sie im Rathaus geprüft. In Gernlinden, wo es eine Verordnung gibt, sagte Bürgermeister Seidl unlängst: "Ein Baum steht einem Bauvorhaben nicht im Wege." In Gernlinden etwa gab es 206 Fällanträge, von denen 182 genehmigt worden sind.

Welche Formalien sind zu erfüllen, wenn ein Grundstück mit Bäumen bebaut werden soll?

In Gröbenzell ist das klar geregelt. Mit dem Bauantrag reicht der Bauwerber auch einen Freiflächengestaltungsplan ein, in den der Baumbestand eingetragen ist. Die Gemeinde prüft, welche Bäume erhalten werden müssen, und legt ihre Erkenntnis dem zuständigen politischen Gremium vor. Das entscheidet entweder vom Papier weg oder macht sich bei einem Außentermin ein eigenes Bild.

Detailansicht öffnen In Gernlinden schützt die Verordnung die Bäume, die die Bürger reichlich in ihren Gärten haben, ebenso wie die Straßenbäume vor dem Bürgerzentrum. (Foto: Matthias F. Döring)

Kann jede Kommune ihre eigene Baumschutzverordnung erlassen?

Ja. In Eichenau etwa sind Eichen und Buchen mit einem Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern geschützt und alle anderen Laub- und Nadelgehölze, die einen Umfang von 80 Zentimetern haben. Fichten dagegen nicht. Auch in Gernlinden wurden die Fichten herausgenommen. In der Eichenauer Verordnung ist geregelt, dass die Gemeinde einen Zuschuss bezahlt, wenn die Aufwendungen für den Erhalt eines Baumes erheblich über dem normalen Pflegeaufwand liegen würden.

Welche Folgen hat es, wenn ein Baum ohne Genehmigung gefällt wurde?

Es gilt als Ordnungswidrigkeit, wenn jemand mit Vorsatz oder fahrlässig geschützte Gehölze entfernt hat. Nach dem bayerischen Naturschutzgesetz ist es möglich, dass derjenigen eine Geldbuße von bis zu 50 000 Euro aufgebrummt bekommt.

Wie kommt es jetzt in Maisach zu einer Baumschutzverordnung?

Stimmt der Gemeinderat zu, wird die Verwaltung eine Art Planungsverfahren in Gang setzen. Wie bei einem Bebauungsplan muss der Entwurf öffentlich ausgelegt werden. Dann kann jeder Bürger seine Einwände dagegen vorbringen. Der Gemeinderat ist verpflichtet, die Einwendungen abzuwägen und über sie abzustimmen. Ein Bürgerbegehren ist nicht möglich, da die Gemeinde ein Landesgesetz ausführt.

Bei der politischen Beratung am Donnerstag wird zum Tragen kommen, dass in Überacker 490 Wahlberechtigte sich schriftlich dagegen ausgesprochen haben, dass eine Baumschutzverordnung für ganz Maisach kommt und bei der Infoveranstaltung in Gernlinden etwa 150 Anwesende ebenfalls mit Ablehnung auf die Pläne reagiert haben. Abzustimmen hat das Gremium auch über einen Antrag der Freien Wähler, die keine Baumschutzverordnung haben wollen. Würde der Gemeinderat dieses Ansinnen übernehmen, wäre auch die Verordnung für Gernlinden damit passé.

Besteht die Gefahr, dass, zum Beispiel in Maisach, Grundstücksbesitzer die Zeit bis zum Inkrafttreten der Baumschutzverordnung nutzen und Bäume noch schnell umhauen?

Wenn am 30. September die Vegetationsperiode offiziell endet, können in den Gärten und auf öffentlichen Grünflächen wieder Bäume und Hecken geschnitten werden. Bis dahin sind sie vom Naturschutzgesetz geschützt. Um ein vorzeitiges Abholzen zu verhindern, will der Gemeinderat eine Verordnung zur einstweiligen Sicherung des Baumbestandes erlassen. Dann darf vorerst kein Baum mehr gefällt werden.