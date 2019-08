13. August 2019, 22:04 Uhr Maisach Eiserne Ackergäule

Bulldog-Stammtisch feiert 20-jähriges Bestehen

Von Paula Kolhep, Maisach

Oldtimer können ein zeitaufwendiges Hobby sein, man muss sie restaurieren und pflegen. Das gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Bulldogs. In Maisach gibt es sogar einen Stammtisch, an den sich Menschen mit diesem Hobby regelmäßig setzen. Am Donnerstag feiert die Vereinigung ihr 20-jähriges Bestehen mit einem großen Oldtimer-Bulldogtreffen in Oberlappach. Der Stammtisch habe sich 1999 "über Freunde mit dem gleichen Hobby" gegründet, erzählt Jürgen Frommbeck, der seit 2009 dabei ist. Einmal im Monat kommen die Mitglieder des Stammtischs zusammen. "Wir sind zwölf, die sich regelmäßig treffen", sagt er. Einige weitere sind gelegentlich bei den Treffen dabei, wenn es Arbeit und andere Verpflichtungen zulassen.

Der Stammtisch besteht nur aus männlichen Mitgliedern. "Aber bei Veranstaltungen helfen die Frauen dann auch mit dazu", meint Frommbeck. Er selbst kam über Thomas Rieber, den Vorstand des Stammtisches, zu der Gruppe. Der habe immer Oldtimer-Bulldogs restauriert und gesammelt. "Dann durft' ich auch mal mitfahren und habe gemerkt, wie viel Spaß das macht", so Frommbeck. Danach hat er sich auch einen gekauft. Auch Ausflüge unternimmt der Stammtisch zusammen. Vor sieben Jahren reisten sie mit ihren Oldtimern ins Zillertal. Einen Tag dauerte dabei jeweils die An- und Abreise. "Wenn's schlechtes Wetter ist, fahren wir auch ohne unsere Bulldogs zusammen weg", meint Frommbeck.

Die Bulldogs besitzen die Stammtischmitglieder nicht aus landwirtschaftlichen Gründen, sondern zum Spaß. "Manche restaurieren sie, manche fahren damit spazieren", sagt Frommbeck. Einmal im Jahr pflügen und beackern sie mit ihren Oldtimern aber auch ein Feld, das ein Mitglied des Stammtischs zur Verfügung stellt. Danach feiern sie noch zusammen ein kleines Fest. Einen Oldtimertraktor zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Eine Möglichkeit ist, "dass man zu Ohren bekommt, dass jemand einen verkauft", so Frommbeck. Auch wenn ein Bauernhof aufgegeben wird oder jemand verstorben ist, bietet sich die Gelegenheit nach verbliebenen Traktoren Ausschau zu halten.

Gut 200 Oldtimer-Bulldogs werden am Donnerstag in Maisach ausgestellt sein. Zu der Veranstaltung erwartet Frommbeck 500 bis 1000 Besucher im Laufe des Tages. "Hängt vom Wetter ab", meint er. Das letzte große Oldtimer-Treffen fand 2013 statt. Neben den Fahrern der ausgestellten Traktoren werden auch Besucher aus Maisach und Umgebung kommen, um die alten Bulldogs zu besichtigen.

Oldtimer-Bulldogtreffen, am Donnerstag, 15. August, von neun Uhr an, Stephansberger Straße, in Oberlappach.