18. August 2019, 21:38 Uhr Maisach Baumschutz bringt Bürger auf

"Parkbankgespräche" nennen die Freien Wähler Maisach ihre Treffen mit den Bürgern, wie am Sonntag am Rottbacher Feuerwehrhaus.

Im Maisacher Ortsteil Überacker sind bereits mehr als 400 Unterschriften gegen die geplante Verordnung gesammelt worden. In welcher Stimmung die Einwohner sind, versuchen die Freien Wähler bei ihren "Parkbanksgesprächen" herauszufinden

Von Erich C. Setzwein, Maisach

Der Widerstand in der Bevölkerung gegen die geplante Baumschutzverordnung für ganz Maisach wächst. Wie tief die Abneigung ist und mit welcher Vehemenz die Argumente vorgetragen werden, das haben die Freien Wähler am Sonntagvormittag bei ihren "Parkbankgesprächen" sowohl in Überacker als auch in Rottbach erleben können. In Überacker sind bereits mehr als 400 Unterschriften gesammelt worden.

Der Unmut über die angebliche neue Gängelung durch die Gemeinde ist groß und das Misstrauen gegen Bürgermeister Hans Seidl (CSU) und den Gemeinderat nimmt zu. Es ist ein "emotional aufgeladenes Thema", wie der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat, Gottfried Obermair, am Sonntag sagt. Als einzige sichtbare Tatsache steht für die Menschen in Überacker wie in Rottbach fest, dass überall Bäume stünden, dass die Menschen Bäume erhalten wollten und dass es überhaupt heute "mehr Bäume in der Gemeinde gebe, als vor 50 Jahren", so Gemeinderat Alfred Hirsch. Er ist ebenso leidenschaftlich gegen eine Ausweitung der Baumschutzverordnung auf den ganzen Ort, wie er seinerzeit gegen die Regelung nur für Gernlinden gewesen sei. Auch Günther Huber, gebürtiger Maisacher und viele Jahre in der Münchner Lokalbaukommission mit dem Thema Baumschutz befasst, rät generell ab: "Ich kann nur davor warnen", sagt er zu dem Dutzend Menschen in Überacker, die sich im Schatten der Kirche zusammengefunden haben. Die Baumschutzverordnung in Gernlinden bezeichnete er als "zahnlosen Tiger", sie habe nur Wirkung, wenn sie überwacht werde. Außerdem würden Baumaßnahmen durch die Verordnung verzögert.

Das scheint auch die größte Sorge der Grundstücksbesitzer in Rottbach und Überacker zu sein. Dass sie nämlich nicht mehr allein über das bestimmen können, was sie in ihren Gärten vorhaben. Selbst Haselbüsche werde man nicht mehr so einfach entfernen können, sagt Huber: "Die sind geschützt." Anhand eines Stamms mit 64 Zentimeter Umfang erklärt Obermair, ab welcher Größe Bäume unter die Schutzverordnung fielen. In den Ortsteilen Rottbach und Überacker stehen, grob geschätzt, auf fast jedem Grundstück solche Bäume. Dass der Bürgermeister auch noch jemanden einstellen möchte, der sich um die Überwachung der Baumschutzverordnung kümmern soll, will den Bürgern gar nicht einleuchten. Für das Gehalt könne die Gemeinde viele Bäume pflanzen, heißt es in Rottbach. FW-Gemeinderat Josef Huber befürchtet gar, dass "eine Ganztagsstelle gar nicht ausreichen" werde, um die Baumschutzverordnung durchzusetzen und ständig zu überwachen.

Alfred Hirsch, Vorsitzender der Freien Wähler in Maisach, vertritt die Meinung, dass der alte Gemeinderat die Baumschutzverordnung ohnehin nicht mehr beschließen sollte. Das solle das im März kommenden Jahres neu zu wählende Gremium tun. Und Josef Huber pflichtet den Zuhörern in Rottbach bei, dass es sich um ein "absolutes Wahlkampfthema" von Bürgermeister Hans Seidl handle. "Er fischt im grünen Lager", kommentiert Gottfried Obermair solche Bemerkungen der Bürger beim Parkbankgespräch in Überacker.

Seidl hatte das Thema in diesem Jahr zunächst in einer Runde der Fraktionsvorsitzenden besprochen und es zuletzt in den Gemeinderatssitzungen im Juli und Anfang August zur Diskussion gestellt. Allerdings sei er davon ausgegangen, so Alfred Hirsch, dass es sich um einen Grünordnungsplan für die Gemeinde handle. Erst auf Nachfrage beim geschäftsleitenden Beamten der Gemeinde habe sich herausgestellt, dass der Gemeinderat eine Baumschutzverordnung auf den Weg bringen werde. Eine Mehrheit habe sich dafür gefunden, aber selbst in der CSU seien nicht alle dafür gewesen.

Die nächste öffentliche Gelegenheit, sich zur Baumschutzverordnung zu äußern, haben die Maisacher am 11. September. Dann wird Bürgermeister Seidl ins Bürgerzentrum Gernlinden einladen, um über Inhalt und Ziele der Verordnung zu informieren.